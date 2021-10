7 minuti di lettura

Locali gay a Milano nel 2021? Nella capitale friendly italiana sono tanti e, finalmente (per quanto riguarda, in particolare, le discoteche), molti riaprono in questa fase di coda della pandemia da Covid-19: gli ultimi aggiornamenti ci dicono, infatti, che “con la nightlife si riparte”, seppur con ancora alcune limitazioni imposte dal Governo.

In questa guida, soggetta costantemente a revisioni, ti faremo conoscere l’offerta di divertimento della Milano LGBT+, la metropoli lombarda conosciuta in tutto il mondo, non solo per lo shopping, la cultura e la moda, ma anche per la visibilità e la numerosità della comunità queer, che rende vivace e colorata la movida della città.

Milano è veramente gay tutto l’anno, con un intero quartiere, Porta Venezia, consacrato a gay district. Ed è proprio da qui che iniziamo.

Prosegui nella lettura per scoprire di più sui locali gay milanesi che, una volta qui, meritano di essere frequentati.

Locali gay a Milano

Quasi ogni locale (tra bar, discoteche e ristoranti) a Milano può essere definito “friendly”, ma alcuni sono i luoghi d’incontro preferiti e immancabili per persone LGBTQ+.

Iniziamo, appunto da Porta Venezia, e più precisamente da via Lecco che, come abbiamo visto nell’introduzione, costituisce il quartiere gay della città di Milano: la gay district che, specie nella bella stagione, grazie a 3 o 4 locali storici, si presenta come una vera a propria piazza LGBTQ.

Qui si trovano alcuni dei bar più frequentati dalla comunità. Ecco quali sono:

Bar gay Milano

In Via Lecco

Red Café Milano. Il Red Café, grazie ai prezzi competitivi e a al personale accogliente, è diventato un'istituzione per la comunità LGBTQ milanese che, in particolare il week end, invade Via Lecco per poter sorseggiare uno dei particolari drink di questo bar, come il Barzotto ed il Micio Micio. Si trova in Via Lecco ang. Panfilo Castaldi 29.

. Il Red Café, grazie ai e a al personale accogliente, è diventato un’istituzione per la comunità LGBTQ milanese che, in particolare il week end, invade Via Lecco per poter sorseggiare uno dei particolari drink di questo bar, come il Barzotto ed il Micio Micio. Si trova in . Leccomilano (cocktail bar con djset), gestito da Paolo Sassi è in via Lecco 5 . Da qui e dal Red Café inizia ogni serata gay di Milano che si rispetti.

Un aperitivo abbondante e ottimo in stile siciliano, che permette praticamente di cenare, abbinato ad ottimi cocktail fruttati. La sera, specie nel week end, si trasforma in piccolo discopub con karaoke e musica.

Mono Bar (cocktail bar con djset) via Panfilo Castaldi angolo via Lecco. Il locale storico, che ha di fatto inaugurato la scena dei bar gay di Milano, a pochi metri dal Leccomilano e dal Red, è altra tappa immancabile e informale. Particolare, in stile anni '60, è l'arredamento interno. Ottimo il buffet di antipasti caldi e freddi.

Il locale storico, che ha di fatto inaugurato la scena dei bar gay di Milano , a pochi metri dal Leccomilano e dal Red, è altra tappa immancabile e informale. Particolare, in stile anni ‘60, è l’arredamento interno. Ottimo il buffet di antipasti caldi e freddi.

Memà, wine bar e osteria raffinata, anch'essa gestito da Paolo Sassi, è un locale "friendly" punto di ritrovo di molti volti noti della tv, come Cristiano Malgioglio, Barbara D'Urso, Mara Venier. Si trova in Largo Bellintani 2, al termine di Via Lecco.

Nello stesso lato ovest di Corso Buenos Aires segnaliamo anche:

Oro Street Bar, aperto tutte le sere fino alle 2 di notte. Merita l’aperitivo, composto da ottimi assaggi (mozzarelline fritte, olive ascolane, affettati) e drink di qualità. Trattandosi di uno street bar, non c’è modo di sedersi internamente. Si trova in via Lecco, 7;

Rainbow Cafè , sempre vicinissimo a via Lecco, è un locale etnico e cocktail bar, in via Tadino 6;

, sempre vicinissimo a via Lecco, è un locale etnico e cocktail bar, in via Tadino 6; Pop Milano Via Alessandro Tadino, bar “femminista”;

Via Alessandro Tadino, bar “femminista”; L’Altro , un cocktail bar di nuova apertura in via Panfilo Castaldi;

, un cocktail bar di nuova apertura in via Panfilo Castaldi; Candies (bar eritreo di giorno, cocktail bar gay di sera) via Lecco 10.

Sono le 3 di notte ma non volete ancora andare a letto? C’è il Ciringay by Tropical Island (chiringuito) ai Bastioni di Porta Venezia, il punto di ritrovo dei nottambuli di mezza Milano per una pizza o un hamburger after party.

In via Giovan Battista Morgagni

Attraversando Corso Buenos Aires, invece, troviamo questo altro locale gay storico della movida LGBT milanese:

Blanco: tranquillo, dallo stile ibizenco, il Blanco è frequentato da pubblico misto ma assolutamente friendly e informale, con moltissimi creativi e personaggi pittoreschi. Ottimo e abbondante aperitivo e cocktail e vini, oltre a vendita sigarette ed un dehors che, specie nella bella stagione ed in settimana, è preso d’assalto. È aperto dalla colazione all’aperitivo, after dinner e cocktail. Si trova in via Giovanni Battista Morgagni 2, poco lontano dagli uffici di Dolce & Gabbana.

In Via Melzo

Da qui un passaggio in Via Melzo, altra strada “storica” per i locali gay di Milano, grazie allo storico Lelephant, purtroppo chiuso un paio di anni fa. La zona è divenuta sicuramente più chic, ma i locali friendly la fanno ancora da padrone. Segnaliamo in particolare:

Love , bar trash;

, bar trash; Appel , bar hipster chic con ottima cucina;

, bar hipster chic con ottima cucina; Botanical Club , una catena di cocktail bar veramente eleganti e tra i migliori di Milano;

, una catena di cocktail bar veramente eleganti e tra i migliori di Milano; Turnè, bar universitario dal ricchissimo aperitivo e molto economico, non gay ma sicuramente friendly;

In No.Lo (North of Loreto)

Al termine di Corso Buenos Aires si trova quella vasta area denominata No.Lo (North Of Loreto), una zona multietnica ed emergente nella geografica del divertimento cittadino, da visitare perché da qui arrivano le maggiori novità:

No.lo offre una contaminazione tra locali multietnici, bar di quartiere, bar trash e ambiente da start up molto hipster, che naturalmente è estremamente attrattivo anche per le persone LGBTQ+. Suggeriamo questi:

Nolo.so (cocktail bar con djset, locale per aperitivi e brunch domenicale) via Varanini 5;

(cocktail bar con djset, locale per aperitivi e brunch domenicale) via Varanini 5; Q-Lab, dependance del Q21, locale multifunzionale davvero suggestivo;

Ristoranti gay friendly

I migliori sono, di certo, i seguenti:

Patchouli (ristobar, aperitivi, preserata) Corso Lodi 51 + Serata Vergine Camilla

(ristobar, aperitivi, preserata) Corso Lodi 51 + Serata Vergine Camilla Milleluci (trattoria con arredi anni ‘60 e ‘70) via Rosolino Pilo 7

Discoteche gay a Milano

Per le discoteche va fatto un discorso a parte, in quanto alcune di esse sono LGBT+ solo per alcune serate, altre esclusivamente gay. Consigliamo di visitare le relative pagine Facebook/Instagram (che abbiamo linkato nel nome di questi locali), in quanto gli eventi cambiano continuamente:

Q21, Spazio QLab

Ecco una delle recenti serate LGBT+ organizzate nello spazio Qlab, in zona No.Lo (via Padova 21):

Butterfly Milano: serata disco dedicata prevalentemente alle donne lesbiche in collaborazione con Vogue Ambition (storico evento LGBT+), ma con pubblico anche omosessuale. Dj e performer allieteranno la serata dalle ore 23.30. L’ingresso è in lista (vedi pagina Instagram), che è valida fino all’1 di notte. L’ ingresso sarà contingentato al numero consentito del locale e, di questi tempi, è richiesto il Green Pass o tampone eseguito nelle ultime 48 ore. Via Padova, 21 a Milano.

Tra le serate lesbo e gay, in viale Umbria 118, c’è questa, molto partecipata:

Toilet Club Milano: la serata che, negli ultimi anni, è diventata la più colorata, underground e alternative della città di Milano. Come si legge nel sito “La serata apre con il Lip Show, spettacolo drag, e si chiude sempre tra le braccia di qualcun altr*”. DJset Pop Dance Electro e drag queen shows tra i più amati in Lombardia! Non sono previsti prevendite, dress code ed ingressi in lista. A ottobre 2021, si accede solo con il green pass attivo ed in numero contingentato.

Storica discoteca polisessuale e super trendy, ora spostata in via Gargano 15.

In via Pietrasanta 16, solo alcune serate. In particolare, la serata La Boum Milano, molto conosciuta nella comunità gay milanese. Puoi saltare la fila comprando le prevendite e per accedere è necessario il green pass (aggiornamento ottobre 2021).

Alla balera dell’Ortica non si balla proprio come in una discoteca, ma il divertimento è assicurato per le persone LGBTQ+. Frequentata da un pubblico misto ed è in grande auge per l’ambiente folk e informale. Si trova in via Giovanni Antonio Amedeo, 78.

Cruising bar bear & disco in via Benedir 14, il Company Club è un altro locale storico di Milano, il cui accesso è consentito con Uno Card, la tessera di Arcigay, che è possibile fare anche sul luogo.

Ci sono serate gay a tema:

Tutti i giovedì dalle 22.30 c’è il karaoke (per prenotare i tavoli: 3473231073)

(per prenotare i tavoli: 3473231073) Tutte le domeniche c’è la serata “Sunday & Night” con happy hour dalle 17 alle 18, aperitivo dalle 18, karaoke dalle 19.30. La serata prosegue con dj set.

In via Padova 272 (No.Lo). Nota la serata Pervert, storica e irriverente di Milano con pubblico misto e friendly.

Menzione merita anche il One Way Disco Club, che non si trova proprio a Milano, ma a Sesto San Giovanni (a 15 minuti di auto dal centro di Milano), lo storico locale esclusivamente gay aperto nel 1980 che ha regalato a diverse generazioni serate di divertimento uniche.

Il One Way è aperto solitamente tutti i sabato sera dalle 23 alle 5 e l’ingresso è consentito con tessera Arco (che è possibile attivare in loco sotto un corrispettivo di 10/15 euro). Secondo le nuove normative di legge Anti-Covid-19, è necessario presentarsi al One Way con mascherina e muniti di green pass VALIDO o tampone eseguito nelle ultime 48 ore.

Saune gay Milano Cruising club (ingresso con tessera)

Shopping: negozi gay e friendly a Milano

Castro Market – via Antonio Da Recanate

– via Antonio Da Recanate Sex Sade – via Casati 8

– via Casati 8 Erotica – via Melzo 10

– via Melzo 10 Planet Sex – via benedetto Marcello 44

– via benedetto Marcello 44 Libreria Antigone – via Kramer 2

Locali Gay chiusi a Milano nel 2021

Può essere utile anche sapere che alcuni posti e serate notoriamente LGBT+ friendly sono stati definitivamente o temporaneamente chiusi:

Afterline

Lelephant

Johan Sebastian Bar

Glitter

Se conosci altre serate e locali gay e gay friendly a Milano, segnalaceli nei commenti.