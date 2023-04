Loredana Bertè, tour rinviato: “Non è in pericolo di vita ma deve urgentemente operarsi”

0:00 Ascolta l'articolo

Un fulmine a ciel sereno. Loredana Bertè ha comunicato in rinvio dell’atteso tour teatrale Manifesto al prossimo autunno/inverno o primavera 2024, in base alle disponibilità dei teatri e gli impegni dell’artista.

Dopo una visita chirurgica specialistica di controllo fatta in data odierna, l’artista ha scoperto che dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni. “La prognosi definitiva sarà determinata nel post operatorio“, ha precisato il suo staff. “L’artista non è in pericolo di vita e ce l’ha messa tutta per essere con voi ma il dolore fisico è troppo forte e non le consente tutti gli sforzi inerenti viaggi e concerti”. “Spera di rivedervi presto, più in forma di prima. Infatti non è esclusa la possibilità di un tour estivo“.

Non è chiaro quale problematica debba affrontare Loredana, da sempre icona queer al fianco della comunità LGBTQIA+. Lo scorso agosto, in piena campagna elettorale, fu una delle pochissime celebrity a metterci la faccia per criticare aspramente Giorgia Meloni, dopo aver stroncato omofobi social, l’ex senatore Simone Pillon e appoggiato pubblicamente il DDL Zan.

La nostra speranza, ovviamente, è che Loredana possa rimettersi il prima possibile, anche perché come confessato durante l’ultima edizione di The Voice Senior c’è un Sanremo 2024 da pianificare. Per conquistare quel podio fino ad oggi vergognosamente sempre sfuggitole.

