Loredana Bertè stronca l’omofobo putiniano con un commento da applausi

Nel weekend del Milano Pride Loredana Bertè ha duramente replicato ad un utente, tale Gabriele, che ha scritto un commento indecente ad una foto che ritraeva due uomini baciarsi dopo essersi uniti civilmente.

“Prendete due corde e appendetevi allo stesso albero tutti e due e speriamo arrivi Putin così fa ‘na pulita”, ha scritto l’utente, con pronta replica di Loredana, presto diventata virale.

“Gabriele, ti dico una cosa, bello: se arrivasse Putin tu nemmeno più questi commenti incommentabili potresti scrivere e allora poi come sfogheresti tutta la tua frustrazione, una volta oscurati i social? Pensaci, leone da tastiera”.

72 anni a settembre, Loredana Bertè è una leggenda della musica italiana, con quasi 50 anni di carriera e oltre 7 milioni di dischi venduti, per 12 volte in gara al Festival di Sanremo e un Festivalbar vinto nel 1982 con Non sono una signora. Negli ultimi anni Loredana si è più volte schierata al fianco della comunità LGBTQ+ nazionale. “Serve una legge contro l’omotransfobia, oltre l’arcobaleno esistono diritti universali”, tuonò nel maggio del 2021, in difesa del DDL Zan. “L’amore è universale, non ha bisogno di benedizione alcuna”, scrisse nel marzo del 2021 replicando al Vaticano che aveva ribadito il proprio rifiuto a benedire le coppie gay. Lo scorso maggio, infine, si è scontrata con Simone Pillon, a sostegno dell’aborto che il senatore leghista vorrebbe abolire anche in Italia, come recentemente avvenuto negli Usa per volontà della Corte Suprema.

Una donna che mai ha avuto timore di esprimere le proprie opinioni, qui ancora una volta espresse con perfetto tempismo.

