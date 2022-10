Lucas Krzikalla, giocatore professionista di pallamano fa coming out e presenta il fidanzato

2 min. di lettura

Lucas Krzikalla è ufficialmente diventato il primo giocatore professionista di pallamano a fare coming out nonché il primo atleta maschio in attività in una squadra professionistica a fare coming out in Germania.

Krzikalla, che gioca nel Lipsia, ne ha parlato con il quotidiano tedesco Welt Am Sonntag: “Oggi posso dirlo molto chiaramente: sono gay, ho un ragazzo che amo e sono molto felice”.

“Ci penso da un anno: perché non fare quel passo e dire che sei gay?”, ha aggiunto Lucas. “Per quanto tempo ancora dovrà durare l’inganno, la menzogna? Ci saranno sempre degli idioti che diranno cose stupide. Voglio difendere quello che faccio e non essere definito dalla mia sessualità”.

Il supporto dell’amministratore delegato della squadra è stato determinante nella decisione di Krzikalla di fare coming out. “Il nostro manager mi ha chiesto dove Chris ed io ci fossimo incontrati. Dopo di che ci siamo abbracciati”. “Sono stato davvero felice che Chris sia stato accolto così calorosamente. Lo scorso autunno abbiamo deciso che saremmo stati aperti in pubblico come coppia. Poi ho pensato, posso ufficializzarlo. Solo che non sapevo davvero come”.

Ora l’ha scoperto.

