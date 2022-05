Madonna torna a cantare dal vivo in Colombia, il video

< 1 min. di lettura

A poco più di due anni dalla fine del Madame X Tour, Madonna è tornata su un palco, in Colombia, al fianco di Maluma. La regina del pop ha duettato con il 28enne cantante colombiano sulle note di Medellín, nel 2019 primo singolo estratto dal quattordicesimo album in studio di Madonna.

Successivamente, Madge ha fatto impazzire i presenti allo spettacolo grazie a Music, cult del 2000, lasciando Maluma giustamente sullo sfondo a fare il figurante. Criticata on line per i ritocchini estetici che le hanno stravolto volto e fisico nel corso degli ultimi anni, la 63enne Madonna, sempre più felicemente fidanzata con il 27enne Ahlamalik Williams, prosegue per la propria strada, facendo semplicemente quello che le va di fare. Che sia un’operazione chirurgica, un discutibile post Instagram, un disco o un film sulla sua vita.

Il biopic a lei dedicato, da lei co-scritto e diretto, è ormai prossimo al via alle riprese, con Madonna impegnata alla ricerca della protagonista. Il film racconterà i primi anni della carriera della popstar, il suo arrivo a New York con pochi dollari in tasca, la scalata al successo che in pochi anni l’ha trasformata nella regina della musica mondiale.

Facile immaginare la realizazzione di un inedito per il lancio della pellicola, sognando quanto fatto da Elton John con il suo Rocketman, ovvero vincere l’Oscar per la miglior canzone originale con (I’m Gonna) Love Me Again. Statuetta a lungo rincorsa dalla popstar ma ad oggi mai afferrata.

