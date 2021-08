Mae Whitman di Good Girl fa coming out: “Sono pansessuale”

2 minuti di lettura

33enne attrice e doppiatrice statunitense, dal 2018 in onda sul piccolo schermo grazie al ruolo di Annie Marks in Good Girls, Mae Whitman ha fatto coming out. La star, che doppia la strega lesbica Amity Blight nella serie animata Disney Channel The Owl House, si è dichiarata pansessuale.

“Mi prendo solo un momento per dire che sono così orgoglioso di essere anche una piccola parte di uno spettacolo come The Owl House”, ha detto ai suoi follower su Twitter. “Essendo anch’io pansessuale, vorrei aver avuto nella mia vita personaggi così incredibili come Amity e Luz, quando stavo crescendo. La rappresentazione queer è importantissima. Continua così mondo!”

In un altro tweet, Whitman si è collegata al sito della GLAAD e al Bisexual Resource Center, spiegando il significato del termine pansessuale: “Per me significa sapere che potrei innamorarmi di persone di tutti i generi. Questa è la parola che si adatta meglio alla mia persona e sono orgogliosa + felice di far parte della comunità Bi+.”

Good Girls è stata appena cancellata dopo 4 stagioni, suscitando l’ira social dei fan. Mae si è fatta notare anche nei panni di Ann Veal in Arrested Development e in quelli di Amber Holt in Parenthood, per poi sbarcare in sala con Independence Day, Scott Pilgrim vs. the World, The Perks of Being a Wallflower, The DUFF e Duck Butter.

Disney Channel ha fatto passi da gigante con la rappresentazione LGBTQ+ firmata The Owl House. Nella serie, Amity è sentimentalmente coinvolta con Luz Noceda (doppiata da Sarah Nicole-Robles), che ha fatto la storia come la prima protagonista bisessuale in assoluto di una serie Disney. Più recentemente, la serie fantasy ha introdotto il primo eroe non binario, Raine Whispers (Avi Rogue).

Just taking a moment to say I am SO proud to be even a small part of a show like The Owl House. Being pansexual myself, I wish I had such incredible characters like Amity and Luz in my life when I was growing up. Queer representation is sososo important :,) keep it up world! #TOH pic.twitter.com/B3C71c24aN — mae whitman (@maebirdwing) August 16, 2021