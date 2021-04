Mahmood rettifica: “Sono stato frainteso, omosessuali si nasce, mai detto che è una scelta” – video

< 1 minuto di lettura

Dopo il fiume di polemiche mattutine causa intervista pubblicata su LaRepubblica, in cui parlava di omosessualità come “scelta”, Mahmood è intervenuto sui social per un chiarimento.

Ieri ho fatto un’intevista su Repubblica su un tema che mi è molto molto caro. Stamattina mi sveglio, la rileggo e vedo una risposta riscritta in modo totalmente errata. Non ho mai detto che l’omosessualità è una scelta, ovviamente l’omosessualità non è una scelta, ci nasci. Mi è sembrato un po’ assurdo, ogni tanto capita durante un’intervista al telefono di essere un po’ fraintesi, ma vabbè.

Sul pezzo on line della Repubblica la risposta in questione è infatti mutata, diventando “omosessuali ci si nasce, dichiarare di esserlo è una scelta indipendente e libera“. A seguire le due versioni.