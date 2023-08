Il profilo Tinder di Marco Mengoni con la spunta blu

0:00 Ascolta l'articolo

La fanbase di Marco Mengoni è agitata. Un profilo Tinder con foto e nome di Marco Mengoni e tanto di spunta blu di profilo verificato è balzato agli onori della cronaca dei giornali di gossip nelle ultime ore. Gay.it non ha avuto modo di vedere il profilo, né di verificare se l’immagine sia frutto di una manipolazione digitale. Nè francamente ci pare sia il caso rompere le scatole a Mengoni per avere eventuali conferme o smentite durante le vacanze.

Ma la notizia è questa: la rete sta impazzendo alla sola idea che Marco possa divertirsi a sfogliare profili, come qualsiasi altra persona fa già nella propria annoiata intimità.

Da quanto si apprende da beninformati canali di gossip, un ragazzo avrebbe casualmente incrociato il profilo dell’artista su Tinder, scoprendo che si trovava a una distanza di soli 14 chilometri da lui. Il match ha alimentato voci che si sono immediatamente ingrossate, moltiplicate dal sogno di moltə di poter anche soltanto chattare con la superstar italiana.

La popstar, come di consueto, non ha commentato la notizia. Mengoni è solito lasciar correre qualsiasi gossip riguardi la sua vita privata, si tratti di notizie vere, come di falsità. Nel frattempo si gode le sue vacanze. Chi dice sia in sud Italia, chi è sicuro che sia in Sud America. Ma anche questo, grazie al cielo, non lo sapremo mai. Sul profilo ufficiale, Marco ci ha regalato soltanto un augurio di buona vita, postando una foto in mezzo al mare, chiappe adagiate su un pad e grandi barche ancorate all’orizzonte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Mengoni (@mengonimarcoofficial)

Qualche settimana fa Mengoni si è goduto – senza rilasciare, anche in questo caso, commenti – la tenera vittoria di Niccolò Filippucci nella prima edizione del concorso canoro “Guerriero”, contest indetto a Ronciglione, città natale di Mengoni.

Dopo un anno di successi clamorosi, dall’uscita di “Prisma”, terzo atto della sua trilogia “Materia”, alla strepitosa vittoria di Sanremo 2023 con “Due vite”, fino all’indimenticabile partecipazione a Eurovision 2023, dove Marco ha manifestato in mondovisione la sua vicinanza alla comunità LGBTQIA+ sventolando sul palco della Liverpool Arena la bandiera “Progress Pride”. Gesto che è valso a Mengoni una cascata di insulti dai soliti trogloditi fascio-imbecilli, ai quali – ancora una volta – la popstar italiana non ha rivolto la minima attenzione. Più divertito forse dal meme di Gay.it, che l’ha visto sbucare come un effervescente agitatore di popolo in Consiglio dei Ministri alle spalle della premier di estrema destra italiana Giorgia Meloni. La stagione di Mengoni ha sbancato stadi, palazzetti e arene con la seconda parte del “Marco negli stadi Tour”, con il concerto al Circo Massimo a Roma che ha procurato brividi di commozione a moltə di noi.

© Riproduzione Riservata