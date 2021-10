Matieres Fecales e l’immaginario alieno capace di includere ogni diversità

3 minuti di lettura

Matieres Fecales è un marchio emergente nato dall’estro indipendente e alieno di una coppia di designer originari di Montreal, Rose Dalton e Steven Raj Bhaskaran aka Fecal Matter, ovvero “materia fecale“.

La loro collaborazione iniziata nel gennaio del 2016, dopo aver condiviso gli anni della scuola di moda, porta la nascita della piattaforma online, che ora vanta ben 751.000 follower, e numerose collaborazioni come Art Director, modelli e designer.

“Non ci piacevano molte cose nel settore, come il lavoro minorile, gli sprechi nell’industria dei tessuti, i coloranti che sono devastanti per l’ambiente, parlando di questo siamo diventati amici. Attraverso ciò, abbiamo deciso di creare una spazio dove discutere su idee non censurate e promuovere il pensiero critico”.

Fecal Matter è diventata una piattaforma nata per veicolare non solo il loro concetto moda – i designer sostengono infatti che numerosi problemi sociali devono essere affrontati partendo dall’analisi di ciò che indossiamo – ma ha anche lo scopo di far riflettere e interrogare le persone su ciò che li circonda e la loro connessione con il pensiero critico altrui.

La linea di abbigliamento di Dalton e Bhaskaran è disponibile su DePop e in un secondo account, Matieres Fecales, possiamo scoprire i capi realizzati e pensati esclusivamente da loro con la finalità di mandare un messaggio di inclusività per tutti coloro che la società etichetta come diversi.

Fecal Matter nasce dall’esigenza di denunciare il trattamento inumano che la società riserva alle persone che non rientrano nei canoni di quello che è considerato comunemente accettabile e la voglia di evadere con un’estetica futuristica tutt’altro che terrestre; nel 2018 nasce infatti il loro pezzo più iconico, lo ‘Skin Hell’, uno stivale alieno, realizzato in silicone color carne che riproduce un’intera gamba con cinque dita dei piedi con una piccola coda posizionata sotto il polpaccio e infine un tacco a forma di tallone alieno.

“Le forme di vita aliena sono una fonte enorme di idee dalla quale prendiamo continuamente ispirazione, perché è così che ci sentiamo quando usciamo nel mondo ‘reale’.

Per questo abbiamo voluto creare dei pezzi che incarnassero il nostro sentimento di estraneità nei confronti di questo pianeta.”

Fra le loro numerose collaborazioni nel mondo della moda internazionale va menzionato il loro ultimo lavoro per Rick Owens nel progetto che li vede fotografi e modelli nella Campagna globale Converse x DRKSHDW TURBOWPN e il progetto con il marchio di scarpe Berlinese Grippen.

“Siamo davvero entusiasti della collaborazione poiché abbiamo creato 2 stili di stivali che sono davvero scarpe perfette per tutti i giorni e per favorire qualsiasi espressione di genere, specialmente per esseri alieni non binari come noi! Speriamo che questi stivali agiscano come un’armatura per ogni individuo che attraversa la vita senza paura e offra un’opportunità a tutti coloro che osano farlo.”

https://www.instagram.com/matieresfecales/

https://www.instagram.com/fecalmatterworld/