Milan, la 3a maglia celebra la cultura dell’inclusività e della diversity

0:00 Ascolta l'articolo

A pochi giorni dal via della Serie A, AC Milan e PUMA hanno presentato il nuovo Third kit dei rossoneri per la stagione 2023/24. Il design bespoke rappresenta una celebrazione dell’inclusività, con l’obiettivo di unire la generazione unica e diversificata di tifosi milanisti in tutto il mondo.

La combinazione dei colori del kit celebra infatti la cultura dell’inclusività e della diversity, che è stata di primaria importanza per AC Milan fin dal primo giorno. Un impegno di lunga data verso l’inclusività che è racchiuso nel manifesto RespAct del Club, che mira a promuovere i valori di uguaglianza, diversity e inclusione e si concretizza attraverso una serie di iniziative che testimoniano la visione e la dedizione di AC Milan nel combattere ogni forma di pregiudizio e discriminazione.

Il nuovo Third kit presenta una combinazione di colori ravish, fizzy lime, white, royal sapphire e majestic purple. Nello spot di lancio si vedono anche due ragazze abbracciarsi, dopo l’accenno di un tenero e fugace bacio, oltre ad un ragazzo sorridente con l’arcobaleno alle sue spalle.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato: “Questo Third kit è più di una semplice maglia da calcio. È davvero un simbolo di inclusione, che celebra il potere della diversity con il suo design e i suoi colori unici. Siamo orgogliosi di presentare questo kit con il nostro partner PUMA e di mettere a disposizione dei nostri tifosi una maglia dall’aspetto fantastico, che non solo permette loro di mostrare sostegno per la propria squadra del cuore, ma anche di farli sentire orgogliosi della loro identità“.

“La ricca storia condivisa tra PUMA e AC Milan è incarnata dallo spirito del calcio“, ha dichiarato Marco Mueller, Senior Head of Product Line Management Teamsport Apparel di PUMA. “Il nostro ultimo kit rende omaggio ai tifosi, un simbolo unificante che racchiude non solo la loro incessante devozione al Club ma anche il loro amore per ciò che è unico e non convenzionale. Questa maglia è una testimonianza del potere dello sport nel colmare i divari culturali“.

Il nuovo Third kit debutterà in campo nel weekend del 24 settembre, quando il Milan affronterà l’Hellas Verona a San Siro nella seconda gara casalinga della stagione.

© Riproduzione Riservata