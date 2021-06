Milano Pride 2021, sul palco anche l’ex diva Disney Bella Thorne

2 minuti di lettura

Continua ad arricchirsi il ‘cast’ del Milano Pride di sabato pomeriggio, atteso all’Arco della Pace a partire dalle ore 16. Sul palco della manifestazione saliranno infatti Benjamin Mascolo, non nuovo avendo già preso parte al Milano Pride del 2018 con il suo ex compagno di canto Federico Rossi, e soprattutto Bella Thorne, diva hollywoodiana.

Ex stellina Disney, nonché compagna di Benjamin dal 2019, Thorne sarà il colpo ‘internazionale’ del Pride milanese. Esplosa da giovanissima grazie ai ruoli di Cece Jones nella serie Disney Channel A tutto ritmo e di Paige Townsen nella serie teen drama Famous in Love, Bella ha iniziato a lavorare come baby modella all’età di 6 anni appena, per poi girare una trentina di film e un’altra trentina di serie tv, compresa l’ultimissima Paradise City, firmata Amazon Prime Video.

Non contenta, ha pubblicato due dischi in passato e in questo 2021 due singoli, oltre ad aver già girato altri 4 film in post-produzione, compreso l’italianissimo Time is Up di Elisa Amoruso, girato proprio al fianco dell’amato Benjamin Mascolo.

Sul palco del Milano Pride saliranno poi Annie Mazzola, Dario Spada e Daniele Gattano, in qualità di presentatori, oltre ad Alessandro Zan, Simone Alliva, Immanuel Casto, Romina Falconi, Franco Grillini, Vladimir Luxuria, Annagaia Marchioro, Martina Dell’Ombra, Gabriele Piazzoni, Vergo, Margherita Vicario, Yuri Guaiana, Iacopo Melio, Martina Donna. Anche quest’anno Angelo Cruciani ispirerà un flash mob, per ribadire l’urgenza dell’approvazione del ddl Zan. In Parco Sempione ci sarà un megaschermo per seguire l’evento, in streaming anche sul web.

Nel 2018, al fianco dell’amico/collega Fede, Benji partecipò al Milano Pride con queste parole: “Non abbiamo mai avuto paura di esprimere il nostro affetto perchè ci vogliamo bene e questa cosa da alcune persone è vista in maniera strana, come una cosa sbagliata e ci hanno scritto commenti come ‘Fr*ci di mer*a’ e ‘Checche’…. Il cuore non ha sesso, batte per chi caz*o gli pare a lui“.