Milano Pride 2022, Beppe Sala con la camicia arcobaleno: “Per una Milano dei diritti. E dei doveri”

Nel 2019 aveva indossato dei calzini arcobaleno, presto diventati virali, per celebrare il Pride cittadino. Nel 2021 aveva sfoggiato un orologio rainbow, a ricordare come non ci fosse più tempo per ritardare l’approvazione del DDL Zan. Quest’anno Beppe Sala ha rilanciato la posta con una camicia pittata d’arcobaleno, alla vigilia di un Milano Pride che si annuncia straordinariamente partecipato.

“Pronto per il Pride. Per una Milano dei diritti. E dei doveri. (Ci vediamo domani)“, ha scritto il sindaco della città su Instagram, confermando la propria presenza in testa al corteo. Un modo anche per smarcarsi dalla Regione Lombardia a trazione leghista, che ha incredibilmente negato il patrocinio alla manifestazione. Questa notte, invece, il Pirellone sarà per la prima volta illuminato con i colori dell’arcobaleno, mentre da giorni un tram rainbow attraversa la città.

Tre foto iconiche per Sala con protagonista la stessa poltrona rossa, quella del suo ufficio a Palazzo Marino. D’altronde il sindaco non ha mai negato la propria vicinanza alla comunità LGBTQ. Nel 2018 iniziò la registrazione dei bimbi delle famiglie arcobaleno, chiedendo a più riprese l’approvazione della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo. A metà maggio, come dimenticarlo, Milano è diventata Zona di Libertà LGBTQ+ e prima città d’Italia con un Registro di Genere per le persone trans*.

Il Milano Pride 2022 andrà in scena domani, sabato 2 luglio, con un percorso nuovo che abbraccia la città. Il concentramento sarà in via Vittor Pisani alle 14:00, di fronte a Piazza Duca d’Aosta in Stazione Centrale. La testa del corteo partirà da via Pisani alle 15:00 per continuare lungo via della Liberazione, connettersi a via Melchiorre Gioia e raggiungere piazza XXV Aprile, i Bastioni di Porta Volta e viale Elvezia. Da qui si continua lungo viale Giorgio Byron e Viale Francesco Melzi d’Eril per imboccare l’ultimo tratto di corso Sempione e concludere in Arco della Pace. Proprio in Arco della Pace dalle 18:00 avrà inizio il grande evento finale, quest’anno più lungo per permettere alla comunità arcobaleno e a tutta la città di godere a pieno del momento conclusivo della manifestazione: ci saranno le rivendicazioni delle associazioni LGBTQIA+ e dei loro ospiti, i saluti delle istituzioni, oltre che momenti di entertainment e musica che farà danzare i partecipanti fino a mezzanotte.

Presenteranno questa edizione due team di conduttori (dov’è il resto della comunità?) : prima Katia Follesa, Valeria Graci e Pietro Turano, e a seguire Michela Giraud e Pierluca Mariti. Fra gli artisti sono attesi: Baby K, Francesca Michielin, Michele Bravi, Emma Muscat, M¥SS KETA, Immanuel Casto, le Karma B, Romina Falconi, Debora Villa e le drag di Drag Race Italia.

È previsto per la prima volta anche una premiazione simbolica per la realtà che avrà allestito il carro considerato più eco-friendly: i temi dell’ambiente sono in prima fila nella mente degli organizzatori, che incentiva i partecipanti a sfilare tenendo conto dei diritti del pianeta. Durante l’evento sarà presente il servizio di interpretariato in LIS. Tutto l’evento sarà fruibile in streaming sul canale YouTube del Milano Pride.

