Miriam Margolyes di Harry Potter: “Con il mio coming out ho fatto venire un ictus a mia madre”

Oggi 80enne, Miriam Margolyes, storica professoressa Sprite in Harry Potter nonché fata Grunilda nella serie Merlin, è dichiaratamente lesbica e da oltre 50 anni al fianco dell’amata Heather Sutherland. Nel corso di un’intervista con ITV, Margolyes ha pubblicamente rimpianto il proprio coming out in famiglia, perché a suo dire avrebbe fatto del male a sua madre, tanto da sconsigliarlo a chi teme di ferire altre persone. .

“Se fai coming out con persone che non sopportano quel tipo di informazione, gli fai soltanto del male. E non è molto gentile“. Sir Ian McKellen, collega nonché amico di Miriam, ha criticato questa sua lettura delle cose, ma l’attrice non ha cambiato idea.

“Ian McKellen, mio ​​caro amico, non è assolutamente d’accordo con me, pensa che io abbia torto su questo. Ma non mi interessa, è quello che penso. Non fate coming out con le persone che potrebbero non sopportare quel peso. Io ero una persona completamente aperta con la mia famiglia, con mia madre e mio padre. Quindi, era naturale che glielo dicessi. Ma ora vorrei non averlo fatto, perché credo che abbia sconvolto terribilmente mia madre. Penso che abbia avuto un ictus, forse, proprio a causa del mio coming out. Avrei potuto tenerlo per me. Che male avrebbe fatto? Puoi farcela se sei adulta. Puoi farcela anche senza dirlo. Vorrei non averlo fatto.”

L’attrice sta promuovendo il suo nuovo libro di memorie This Much Is True, che ripercorre la sua vita privata e la sua carriera. Da quanto si evince dal libro, Miriam ha detto a sua madre di essere lesbica all’età di 27 anni, dichiarando il proprio amore per Heather Sutherland, ancora oggi sua compagna.

Quando le è stato chiesto di giurare sulla Torah che non avrebbe più avuto rapporti sessuali con una donna, Miriam si è rifiutata e pochi giorni dopo sua madre ha avuto un ictus.