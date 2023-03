Mother Mary, Anne Hathaway e Michaela Coel innamorate nel nuovo film di David Lowery

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

David Lowery, talentuoso regista americano visto all’opera con Storia di un fantasma e Sir Gawain e il Cavaliere Verde, tornerà a breve sul set per dirigere un’altra pellicola A24, fresca di trionfo Oscar grazie ad Everything Everywhere All at Once. Mother Mary il titolo del prossimo progetto di Lowery, da lui sceneggiato ed interpretato da Anne Hathaway e Michaela Coel.

Il film, scrive Deadline, sarà un epico melodramma pop che ruota attorno ad una musicista (Hathaway) e alla sua relazione con un’iconica stilista di moda (Coel). Lowery, Toby Halbrooks e James M. Johnston produrranno il tutto insieme a a Jeanie Igoe di Homebird Productions e Jonas Katzenstein, Maximilian Leo e Jonathan Saubach della augenschein Filmproduktion di Colonia. Via alle riprese in Germania.

Jack Antonoff e Charli XCX scriveranno e produrrannole canzoni originali della pellicola, con Daniel Hart autore della colonna sonora. Mother Mary sarà la 3a collaborazione tra la A24 e Lowery dopo The Green Knight e A Ghost Story.

Anne Hathaway sarà a breve al cinema con il suo ultimo film Eileen, thriller lesbico presentato al Sundance Film Festival di quest’anno, e con Neon Mother’s Instinct, al fianco di Jessica Chastain, senza dimenticare il film di Amazon The Idea of You, in uscita entro fine 2023.

Michaela Coel ha vinto un’enormità di premi grazie alla serie I May Destroy You, che l’ha vista diventare la prima donna nera a vincere un Emmy per la migliore sceneggiatura per una serie limitata o antologica. Più recentemente ha recitato in Black Panther: Wakanda Forever della Marvel, mentre nel 2023 la vedremo nella serie Mr. and Mrs. Smith, insieme al co-creatore, produttore esecutivo e star dello show, Donald Glover.

Lowery sarà invece dal 28 aprile su Disney+ con Peter Pan & Wendy, live-action con Jude Law, Alan Tudyk, Molly Parker e Yara Shahidi da lui scritto e diretto.

