The Last of Us, novità queer dall’acclamato adattamento seriale del celebre videogioco

0:00 Ascolta l'articolo

Critica entusiasta, applausi scroscianti, recensioni trionfanti. The Last of Us, attesissima serie TV tratta dall’omonimo videogioco sviluppato da Naughty Dog per PlayStation®, è in uscita su Sky e in streaming il 16 gennaio 2023, in contemporanea assoluta con la messa in onda negli Stati Uniti su HBO.

La storia di The Last Of Us si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere. Nel cast Pedro Pascal nel ruolo di Joel e l’astro nascente britannico Bella Ramsey nel ruolo di Ellie, mentre Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, e l’attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, e Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel

ruolo di Florence, oltre a Ashley Johnson e Troy Baker.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. All’interno del progetto post-apocalittico anche personaggi dichiaratamente queer. Non solo la giovassima protagonista Ellie, ma anche Bill, interpretato da Nick Offerman, da quasi 20 anni sposo di Megan Mullally, leggendaria Karen Walker in Will and Grace. Nel videogioco, Bill è l’unico sopravvissuto all’interno di una città dove ha ideato ogni sorta di trappola mortale per gli infetti. Quando Joel ed Ellie lo incontrano, si alleano per trovare un camion su cui viaggiare insieme. Nel videogioco, scopriamo che Bill aveva un partner di nome Frank. Purtroppo, Frank è stato morso da uno zombie e si è impiccato per impedirgli di infettare anche il suo amato Bill. Nel videogioco conosciamo Frank solo attraverso il suo biglietto d’addio e qualche dialogo su di lui. Stop.

Nella serie tutto cambiato. Qui Frank è un essere umano in carne ed ossa, interpretato dall’attore Murray Bartlett, esploso a 50 anni grazie a The White Lotus, fresco vincitore di un Emmy (con tanto di ringraziamento all’amato compagno) e da oggi su Disney+ grazie alla serie “Ecco a voi i Chippendales“. Non sappiamo ancora quanto spazio abbia Bartlett all’interno della serie HBO, ma la sua presenza fisica è sicuramente un cambiamento rispetto al videogioco da accogliere con favore. Difficile pensare che Frank possa diventare un personaggio centrale, con le sue apparizioni più che probabilmente limitate, ma è bello sapere che vedremo la relazione tra Frank e Bill prendere forma, andando oltre i semplici ricordi parlati della Playstation. Tra i nove episodi girati ce n’é uno interamente dedicato alla storia d’amore tra Frank e Bill, diretto da Peter Hoar, regista dei 5 episodi del bellissimo It’s a Sin.

The Last of Us, a giudicare dalle prime recensioni (100% su Rotten Tomatoes), veleggia verso un rapido rinnovo, con l’omosessualità della co-protagonista Ellie che prenderà forma più avanti.

© Riproduzione Riservata