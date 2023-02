Ncuti Gatwa dice addio a Sex Education

0:00 Ascolta l'articolo

L’imminente quarta stagione di Sex Education sarà l’ultima per Ncuti Gatwa e il suo amato Eric Effiong. Il 30enne attore ruandese-scozzese, attesissimo Quindicesimo Dottore nella serie della BBC Doctor Who, ne ha dato notizia sui social nel festeggiare l’ultimo giorno di riprese.

Ncuti ha publicato la foto della porta della sua roulotte, aggiungendo:

“L’ultimo giorno. L’ultima volta. Ciao amici, grazie per tutti gli insegnamenti e per tutta la forza che mi avete dato”.

La sua collega di set Aimee Lou Wood, che interpreta Aimee Gibbs, ha commentato con un dolce “Mi fa molto male al cuore“.

Gatwa ha interpretato Eric sin dalla prima stagione della serie comedy Netflix, ottenendo una nomination ai BAFTA TV per la migliore interpretazione maschile in una serie comedy. Da quando Sex Education ha debuttato su Netflix nel 2018, il suo Eric è diventato uno dei personaggi LGBTQ+ più visibili e amati del piccolo schermo britannico. In passato Gatwa aveva elogiato proprio l’alter-ego Effiong, per la “bella rappresentazione di un giovane ragazzo LGBT nero e del suo viaggio attraverso la vita, la sua stessa accettazione, la sua cultura, proveniente dall’Africa occidentale”.

Intervistato da GayTimes, Gatwa ha confessato quanto i telespettatori si siano immedesimati nel suo Eric: “Ero al Black Pride nel Regno Unito e la quantità di persone che è venuta da me specificatamente per parlarmi della relazione tra Eric e suo padre. Credo che abbia davvero toccato tante persone vedere il ritratto di questo uomo di colore, questo uomo di colore grande e forte che ama suo figlio gay. È stato piuttosto bello, ed è qualcosa che non vediamo spesso e penso che sia per questo che ha avuto un impatto sulle persone”.

L’addio di Gatwa a Sex Education è quasi certamente la risposta al suo rivoluzionario ingresso in Doctor Who, come primo storico protagonista nero dell’infinita serie sci-fi inglese. Il suo esordio assoluto nei panni di Doctor Who dovrebbe avvenire entro fine 2023. E non è tutto, perché Gatwa sarà anche nel live-action di Barbie firmato Greta Gerwig, al fianco di Margot Robbie e Ryan Gosling, Will Ferrell, Simu Liu, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Emma Mackey e Alexandra Shipp.

Prima di girare Sex Education, Ncuti ha rivelato di essere stato un senzatetto, per un breve periodo della sua vita. “Lavoravo costantemente, ma era per me impossibile sopravvivere a Londra. Perché era troppo costosa. Non riuscivo a gestire tutto, dal punto di vista finanziario. Avrei dovuto trasferirmi in un altro posto, non l’ho fatto e così sono rimasto senza un soldo. Per cinque mesi prima di finire sul set di Sex Education ho dormito sui divani dei miei amici, perché non avevo una casa. Ero un senzatetto. L’unica cosa che mi ha impedito di dormire strada era il fatto che avessi degli amici”.

Per riuscire a fare i provini di Sex Education, Ncuti ha dovuto chiedere del denaro ad un amico, in modo da poter ricaricare la sua Oyster. Un provino, come detto, che gli ha cambiato l’esistenza.

