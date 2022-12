Netflix annuncia la terza e ultima stagione di Young Royals

0:00 Ascolta l'articolo

Netflix ha rinnovato Young Royals per una 3a e ultima stagione, annunciando sui social il lieto evento. “Simon + Wilhelm per sempre?“, ha cinguettato l’account ufficiale della piattaforma streaming, prima di pronunciarsi: “Young Royals tornerà per una terza e ultima stagione”. A trainare la notizia una dolce immagine dei due protagonisti, di spalle, che camminano mano nella mano.

La seconda stagione della serie svedese è da poche settimane su Netflix, con il principe Wilhelm di Svezia (Edvin Ryding) e il compagno di scuola Simon (Omar Rudberg) nel bel mezzo di una gelida tensione sentimentale dopo gli eventi avvenuti nel corso della prima stagione.

Dopo il doppio rinnovo di Heartstopper, con una stagione 2 che ha appena concluso le riprese e una stagione 3 già ufficializzata, Young Royals 3 dà così un po’ di fiato alla serialità LGBTQI+ Netflix, recentemente uscita malconcia da non poche bocciature.

La scorsa settimana è stata cancellata The Bastard Son and the Devil Himself, mentre nei giorni scorsi è stato reciso il cordone ombelicale di Warrior Nun. Cancellate anche First Kill, Q-Force e Fate: The Winx Saga. Tutto tace sull’eventuale rinnovo di Uncoupled con Neil Patrick Harris, mentre c’è chi sogna un possibile cross-over Heartstopper-Young Royals.

