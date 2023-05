Non Sono una Signora, il drag show con Alba Parietti dal 29 giugno su Rai2

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Sarà la volta buona? Non sono una Signora, drag show Rai annunciato 8 mesi or sono e già rinviato in 3 occasioni, andrà in onda a partire dal 29 giugno su Rai2, in prima serata per 5 settimane. A darne notizia Alba Parietti, sua conduttrice. Inizialmente previsto in onda a ottobre, poi a dicembre, poi a maggio, Non sono una Signora ha rischiato di capitolare in chissà quale cestino Rai, finendo invece per scivolare verso una messa in onda estiva, lontana da troppi occhi, indiscreti o meno che siano.

Adattamento nostrano del format “Make Up Your Mind”, prodotto in collaborazione con Fremantle, “Non sono una signora” vede ogni puntata 5 celebrità del mondo dello spettacolo trasformarsi in splendide Drag Queen.

4 concorrenti a puntata verranno svelati, mentre la drag vincitrice si contenderà lo scettro nell’ultima puntata che riunirà le migliori drag viste fino a quel momento sul palco. A giudicarle ci saranno 3 giurate drag professioniste, ovvero Vanessa Van Cartier, 42enne drag queen belga-olandese campionessa della 2a edizione di Drag Race Holland che nelle ultime settimane ha polemizzato con l’attuale governo per i continui rinvii, Maruska Starr, vista nel “muro” di “All Together now”, ed Elecktra Bionic, prima storica vincitrice di Drag Race Italia.

Al fianco della giuria di ‘esperte’ ci sarà anche una giuria vip, composta da Cristina D’Avena e Sabrina Salerno, Mara Maionchi e Filippo Magnini. Solo le giurate drag sanno chi siano davvero questi personaggi, dietro trucco e parrucco. Il panel di famosi dovrà invece riconoscerli. Come se Il Cantante Mascherato incontrasse Drag Race.

Per mesi Non sono una Signora è stato rinviato, perché poco gradito alla destra di governo. Eppure, come a noi specificato da Cerioni, si tratta di un “programma per tutti, per la famiglia”.

“Habemus show“, ha commentato su Instagram Parietti. “Sono felicissima per me, per i concorrenti, per le Drag, per Nick Cerioni, per gli autori, per i miei compagni di lavoro tutti dai fonici, le maestranze Rai, ai ragazzi che hanno lavorato ai trucchi magnifici, alla Freemantle, ai produttori, alla dirigenza, a Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Cristina d’Avena, Filippo Magnini e Amanda Lear. Per la costumista la mia Patrizia, per le sarte, per le maestranze, ballerine e coreografi e naturalmente la Rai e a tutta la dirigenza. Perché tutti ci abbiamo creduto e ci crediamo. Dal 29 giugno in prima serata su Rai2. Finalmente“.

Ringraziamenti che hanno spoilerato un innesto rimasto fino ad oggi taciuto: Amanda Lear.

