Dopo il grande successo del primo appuntamento di Non sono una signora, questa sera è andata in onda la seconda puntata del nuovo drag show condotto da Alba Parietti – che noi di Gay.it abbiamo intervistato proprio in vista della partenza del programma – che vede 5 celebrità del mondo dello showbiz trasformarsi in splendide Drag Queen e affrontare una gara a eliminazione che prevede delle performance nelle discipline più iconiche di questa arte.

Anche questa sera, la sfida è stata segnata da due prove difficilissime: la prima il catwalk, ovvero una sfilata in passerella con accompagnamento musicale con tanto di ballo in stile vogueing, che consiste nell’imitare le pose plastiche dei modelli che appaiono nelle sfilate; la seconda, il lipsync.

Confermatissime in giuria le tre drag queen professioniste, ovvero Vanessa Van Cartier (42enne drag queen belga-olandese campionessa della 2a edizione di Drag Race Holland), Maruska Starr (vista nel “muro” di “All Together now”) e Elecktra Bionic (prima storica vincitrice di Drag Race Italia).

Confermatissimi anche i 4 vip divisi in due squadre, ovvero Cristina D’Avena con Sabrina Salerno e Mara Maionchi con Filippo Magnini, che hanno il compito di indovinare l’identità dei personaggi famosi che si celano dietro il travestimento Drag.

Non sono una signora: le eliminazioni della seconda puntata

Dopo il rodaggio della prima puntata, anche questa sera abbiamo assistito ad un’accesissima gara tra le cinque Drag Queen di Non sono una signora. A dirigere la gara l’inimitabile Alba Parietti che in questa trasmissione sembra aver trovato il suo habitat naturale, sfoggiando una sicurezza mai vista prima in tv.

Al termine della prima prova, ovvero il cosiddetto “catwalk”, la giuria di esperti composta dalle tre Drag Queen professioniste ha eliminato Angelika, ovvero l’attore Fabio Fulco. Volto Rai, nell’ultimo anno è stato Ferdinando di Torrebruna ne Il Paradiso delle Signore e ha fatto parte della seconda stagione di Mina Settembre.

A seguire, nella prima sfida del lipsync il pubblico ha dovuto salutare Vulcanya, ovvero l’ex conduttrice di Estate in diretta Roberta Capua che nel video riassunto della sua esperienza ha dichiarato: “L’abito di Drag Queen mi ha permesso di vincere una battaglia con me stessa. Ha tirato fuori una parte del mio carattere che rimarrà più a galla e non assopita come prima”.

Nella seconda sfida al lipsync, invece, ad essere eliminata è stata Anna Legend, ovvero il volto noto di Forum Paolo Ciavarro.

Infine, a perdere nella prova finale è stata Vivienne Smokes, ovvero il disc jockey Filippo Nardi.

Ma come hanno reagito i social a questa seconda puntata di Non sono una signora? Scopriamolo insieme!

