Oggi i funerali di Elisa Pomarelli, uccisa nel 2019 perché lesbica

Elisa Pomarelli è stata uccisa esattamente un anno fa. Un anno di indagini, di analisi sul suo corpo, e la conclusione del processo, il 4 agosto. La famiglia ha dovuto aspettare un anno prima di poter seppellire finalmente la figlia, una ragazza di 28 anni. Una storia tragica, quella di Elisa.

Era lesbica, Elisa. Ma a Massimo Sebastiani, 45 anni, non importava.

Anzi, non lo accettava. Perché lui era follemente innamorato di lei. Elisa invece lo considerava un amico, un buon amico su cui contare. E quando glielo ha detto in modo diretto che amava le donne, lui l’ha uccisa. E non solo, perché poi ha anche fatto a pezzi il cadavere, per disfarsene.

Elisa Pomarelli aveva detto “preferisco le donne”. E Sebastiani ha visto sfumare il suo sogno di una relazione con la ragazza. Reo confesso, ha scelto il rito abbreviato, e la perizia psichiatrica richiesta dal suo legale gli ha consentito uno sconto di pena. Ma niente femminicidio, perché il movente era un altro, secondo i giudici. Niente aggravante per lesbofobia, perché la legge contro l’omobilesbotransfobia non è ancora stata approvata in Italia.

Ingiustizia per Elisa Pomarelli

Per Ilaria Todde, esperta giuridica di EL*C (Eurocentralasian Lesbian* Community), siamo di fronte a una discriminazione. E ha spiegato al Corriere: