Omotransfobia, lo spot del Governo: “Discriminare è un limite, ti blocca nei tuoi pregiudizi” – video

Anche Elena Bonetti, ministra per le pari opportunità e la famiglia, ha oggi voluto celebrare la giornata contro l’omotransfobia, sottolineando come sia “fondamentale lavorare affinché il principio della parità di trattamento faccia davvero parte del patrimonio culturale del Paese, contrastando l’odio e le violenze che negano di fatto la dignità della persona e creando le condizioni di eguaglianza che consentano a ciascuno di esprimersi liberamente e di realizzarsi“.

Non una parola sul DDL Zan attualmente fermo al senato, come già capitato nell’ultimo anno in cui Bonetti non si è mai esposta in tal senso, ma la ministra ha giustamente ricordato come “il pregiudizio, l’odio e la violenza omofobici contro le persone Lgbt sono fra gli ostacoli che di fatto impediscono di costruire una società inclusiva e rispettosa dei diritti di tutti. A tale inviolabile dignità guarda il percorso che, in collaborazione con le istituzioni e il Terzo settore, porterà all’adozione della nuova Strategia Nazionale pluriennale per la tutela dei diritti delle persone LGBTI nel nostro Paese“.

Bonetti ha poi ricordato “il successo dell’Avviso pubblico del DPO-UNAR per la costituzione e il sostegno di Centri e Case Antidiscriminazione per persone LGBTI, con la ricezione di ben 94 progetti nei tempi e nelle modalità previste. Molto presto una Commissione si riunirà per selezionare i migliori“. Al post social la ministra ha allegato lo spot della campagna ministeriale #DirittodiEssere, da vedere in testa a questo pezzo. Uno spot da oggi trasmesso sulle reti RAI e i canali social dell’UNAR e del Dipartimento per le pari opportunità.

Uno spot in cui due donne si baciano, in attesa della metropolitana. Al loro fianco un uomo, infastidito, si alza con fare schifato, bloccandosi. “Nella vita c’è chi si muove e chi rimane bloccato nei propri prigiudizi. Discriminare è un limite, rifiuta l’omobilesbotransfobia“, recita la voce narrante.

“L’obiettivo è quello di promuovere nell’opinione pubblica la cultura del rispetto e della non discriminazione, riflettendo sugli stereotipi e sui pregiudizi per prevenire e contrastare ogni forma di odio e violenza nei confronti delle persone LGBTI“, si legge nel comunicato diffuso dall’UNAR- Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni del Dipartimento per le Pari Opportunità, in collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.