“Patagonia”, una relazione tossica tra due ragazzi nel primo atteso film di Simone Bozzelli in concorso a Locarno

Una relazione tossica tra due ragazzi è la traccia narrativa di “Patagonia”, primo lungometraggio di Simone Bozzelli, giovane regista abruzzese che ne firma sceneggiatura e regia, guadagnando la presenza in concorso al 76° Festival Internazionale del Cinema di Locarno, in svolgimento in questi giorni. Locarno, da sempre festival attento ai talenti emergenti, aveva già ospitato nel 2021 il cortometraggio di Bozzelli “Giochi”.

Il film sarà in sala in Italia dal 14 Settembre.

Yuri, interpretato dalla giovane promessa, anch’egli abruzzese, Andrea Fuorto (“L’arminuta” e “La prima regola”), ha vent’anni e vive con l’anziana zia in un piccolo paesino abruzzese. Durante una festa di compleanno incontra Agostino (Augusto Mario Russi), animatore di party per bambini, girovago e carismatico. Agostino offre a Yuri l’occasione di immaginarsi altrove, indipendente e libero dalla morsa della vita di quel nido isolato. La “Patagonia”, grazie agli straordinari altopiani dei Monti della Laga sull’Appennino abruzzese, diventa metafora di un futuro di possibilità e libertà. In un contesto di semplicità rurale e marginalità prossima al degrado, tra i due ragazzi nasce un’attrazione sorretta da potere, ammirazione, sogni e manipolazione. L’influenza psicologica che Agostino esercita su Yuri indurrà i due a partire “per un viaggio di autodeterminazione che si trasformerà in un delirio di controllo e prigionia“.

Ossessionato dal tema delle relazioni tossiche, già affrontato con incantevole sobrietà scenica nell’iconico video dei Måneskin “I wanna be your slave“, Bozzelli giunge al suo primo lungometraggio con un film indipendente, di forte ispirazione autobiografica e assai atteso dalla critica cinematografica.

Gay.it aveva incontrato e intervistato Simone Bozzelli nell’Ottobre 2021 in occasione della rassegna a lui dedicata dal Gender Border Film Festival di Milano: qui la nostra intervista video a cura di Angelo Rosa e Daniel Fioraso >

Nei lavori di Bozzelli l’affettività viene portata in scena nella sua multiforme e scomoda realtà, le relazioni diventano teatro di pieni e vuoti, contatti e distanze, tenerezza e violenza, un passo indietro davanti all’incapacità di definirsi.

Simone Bozzelli, nato nel 1994 a Silvi (TE), ha ottenuto il diploma in Media Design e Arti Multimediali presso la NABA nel 2017 e, successivamente, nel 2020, il diploma in Regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. I suoi primi cortometraggi, “Mio Fratello” e “Loris sta bene,” hanno riscosso acclamazioni di critica in numerosi festival internazionali. Il terzo cortometraggio intitolato “Amateur” (CSC Production) è stato selezionato per partecipare alla 34ª Settimana della Critica di Venezia, mentre il suo successivo lavoro, “J’ador,” ha vinto il primo premio nella 35ª Settimana della Critica. Nel 2021 ha diretto il video musicale “I Wanna Be Your Slave” dei Måneskin, che ha ricevuto l’MTV Music Award come Best Alternative Video l’anno successivo. Il quinto cortometraggio intitolato “Giochi” è stato presentato al 74° Festival di Locarno. Nel 2023 “Patagonia”, il suo primo lungometraggio, in concorso al 76° Locarno Film Festival.

PATAGONIA di Simone Bozzelli

PERSONAGGI E INTERPRETI

Yuri ANDREA FUORTO

Agostino AUGUSTO MARIO RUSSI

Alma ELETTRA DALLIMORE MALLABY

Morgan ALEXANDER BENIGNI

CREDITI

Regia SIMONE BOZZELLI

Soggetto e sceneggiatura TOMMASO FAVAGROSSA

SIMONE BOZZELLI

Fotografia LEONARDO MIRABILIA

Montaggio CHRISTIAN MARSIGLIA

Musiche LEONE CIOCCHETTI

DANIELE GUERRINI

Scenografia MAURO VANZATI

Costumi ANDREA CAVALLETTO

Suono in presa diretta FILIPPO PORCARI (A.I.T.S.)

FEDERICA RIPANI

Casting DAVIDE ZUROLO (UICD)

Aiuto regia ANDREA VELLUCCI (AIARSE)

Montaggio del suono ALESSANDRO FELETTI

Montaggio effetti sonori THOMAS GIORGI

Fonico di mix RICCARDO GRUPPUSO

Organizzatore Generale ANDREA VEROLO

Produttore esecutivo LUDOVICA RAPISARDA

Produttore esecutivo SAVERIO GUARASCIO

Produttore esecutivo MANDELLA QUILICI

Produttore esecutivo GIANLUCA MIZZI

Prodotto da MARIO GIANANI e LORENZO GANGAROSSA

Una produzione WILDSIDE, VISION DISTRIBUTION con RAI CINEMA

in collaborazione con SKY

Distribuzione internazionale VISION DISTRIBUTION

Anno 2023

Durata 110 min.

© Riproduzione Riservata