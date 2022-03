Oscar 2022, le presentatrici affondano la legge “Don’t Say Gay” della Florida tra applausi e risate – VIDEO

< 1 min. di lettura

Notte Oscar particolarmente turbolenta, grazie allo schiaffo di Will Smith a Chris Rock che passerà alla storia, con Coda in trionfo su Il Potere del Cane, Jessica Chastain miglior attrice con discorso contro l’omotransfobia e Ariana DeBose prima attrice latina dichiaratamente queer a vincere la statuetta.

Tra i momenti più esilaranti della serata spicca il monologo iniziale delle tre presentatrici Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes, che hanno sottilmente criticato il tanto constato disegno di legge della Florida “Don’t Say Gay”, ormai di prossima investitura con la firma definitiva del governatore.

“Passeremo una fantastica serata“, ha detto Sykes a proposito della serata. “E per voi in Florida, avremo una serata gay!“, ha annunciato tra le risate del pubblico in teatro, prima che tutte e tre le presentatrici ripetessero la parola “gay” in continuazione. Wanda Sykes, tra le altre cose, è lesbica dichiarata.

Il cosiddetto disegno di legge “Don’t Say Gay” della Florida vieterà agli istituti scolastici di primo grado di discutere in classe di orientamento sessuale e identità di genere, e a seguire a tutti gli altri gradi se le questioni trattate non fossero ritenute adatte all’età o allo sviluppo degli studenti. Approvata da camera e senato, attende ora la firma del governatore repubblicano Ron DeSantis.

