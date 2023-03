Oscar 2023, le reazioni social alla notte più stellata dell’anno

0:00 Ascolta l'articolo 3 min. di lettura Scuro Chiaro

Si è appena conclusa la 95a edizione dei premi Oscar, la notte più attesa dell’anno per il mondo del cinema e non solo. Tanti momenti iconici, qualche sorpresa e tante vittorie previste, con Everything Everywhere All At Once che ha fatto incetta di premi, incluso Miglior Film. Niente soddisfazioni, purtroppo, per l’Italia, rappresentata da Le pupille di Alice Rohrwacher e la cinematografia di Aldo Signorini che non si sono aggiudicate i premi. Grande attesa, pienamente ripagata, per l’esibizione di Rihanna e quella a sorpresa di Lady Gaga, che fino all’ultimo si pensava non dovesse esibirsi.

Una cerimonia di tre ore che ha visto tornare la presenza di un presentatore fisso, Jimmy Kimmel, una squadra anti-crisi dopo la vicenda di Will Smith dello scorso anno e un red carpet che da rosso si è trasformato in color champagne hanno caratterizzato gli Oscar 2023. Red carpet che, come al solito, ha attirato tutta l’attenzione prima dell’inizio della cerimonia, con occhi e telecamere puntate sui look sfoggiati dalle star.

Ecco come Twitter ha reagito alla notte degli Oscar 2023.

© Riproduzione Riservata