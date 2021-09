Padova, scovati e arrestati gli aggressori omofobi

< 1 minuto di lettura

Ricordate la storia dei due ragazzi eterosessuali aggrediti in piazza Duomo a Padova, lo scorso giugno, perché scambiati per omosessuali? I due ventenni, entrambi studenti, erano stati prima insultati e a seguire selvaggiamente picchiati perché uno dei due, scherzando, aveva aiutato l’amico a scendere da un muretto prendendolo in braccio. Tanto era bastato per passare per “fr*ci di merd*a“, come sono stati subito etichettati.

In quattro si avventarono sui due. Uno dei ragazzi era riuscito a chiamare aiuto, mentre l’altro era stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato poi sottoposto a un intervento chirurgico alla mandibola. Ebbene i militari della Sezione Operativa in forza alla compagnia Carabinieri di Padova hanno arrestato i responsabili dell’aggressione.

Un 24enne, residente a Padova, e un 19enne residente a Campodarsego (PD). A darne notizia LaPiazzaWeb. Grazie alle immagini video del sistema di sorveglianza e raccogliendo la testimonianza delle persone presenti, i militari sono presto giunti ai responsabili, che il giorno dopo ancora indossavano gli abiti della notte precedente. Quella dell’aggressione selvaggia. Le indagini sono proseguite con l’intento di individuare anche gli altri componenti del gruppo. Per gli altri due membri, entrambi minorenni, la competenza spetta alla Procura per i Minorenni di Venezia.

Perché in attesa che il DDL Zan faccia il suo ritorno al Senato, l’Italia omotransfobica continua a farsi drammaticamente sentire più che mai.