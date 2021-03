Padova, don Bruno organizza preghiera di riparazione dopo Sanremo: “preghiamo anche per i demoniaci”

2 minuti di lettura

Il 71esimo Festival di Sanremo si è chiuso con la vittoria dei Maneskin, ma le polemiche proseguono. Dopo l’attacco ad Achille Lauro da parte di Famiglia Cristiana, del vescovo di Ventimiglia, di Pillon, Adinolfi e degli esorcisti d’Italia, ecco arrivare la preghiera di “riparazione” organizzata da don Bruno Bevilacqua, parroco di Camposampiero, come riportato da IlMattino di Pavova.

Da ieri mattina, e sarà così per tutta la settimana, prima della messa delle 08:00 del mattino don Bruno pregherà per chiedere perdono “per ciò che abbiamo sentito e visto“.

Non è tollerabile assistere a spettacoli come quello andato in onda al Festival e trasmesso dalla Rai e non possiamo più tacere. Dobbiamo pregare perché queste persone e i responsabili si convertano. Invito le autorità civili e religiose ad intervenire pubblicamente. Disapprovare questo spettacolo è il minimo ma purtroppo la Rai, con i suoi responsabili, non è intervenuta. In questi tempi di sofferenza, invece di canti e messaggi positivi riduciamo Sanremo ad una propaganda di immoralità e satanismo, di perversione, anticristianesimo e antiumanesimo.