Partito Gay, la replica alle critiche di Gay.it: “Noi non dividiamo, uniamo. Il 15% non è irreale”

Ma bisogna fare i conti con la realtà politica e sociale, che mai vedrà tutte le persone LGBT d’Italia votare un partito solo perché ‘Gay’. È fantascienza che va oltre la statistica e a qualsiasi, ricerca, sondaggio. È semplice logica politica, mi verrebbe da dire. È come se qualcuno fondasse un Partito della Donna e ambisse dichiaratamente al 50% dei consensi. Presentarsi alla stampa sbandierando simili cifre significa semplicemente cedere l’intero volto a malrovesci mediatici nel caso in cui dalle urne uscissero tutt’altri numeri. È come se la Pro Vercelli, che attualmente gioca in serie C, dall’alto dei suoi 7 scudetti vinti dicesse “siamo la quinta squadra d’Italia più scudettata, appena torniamo in serie A andiamo subito in Europa“.

Temo, molto più semplicemente, che il riscontro possa essere infinitesimale come un qualsiasi Popolo della Famiglia, con conseguente autogoal pochi giorni fa denunciato e i nostri ‘nemici’ in prima linea nello sbeffeggiarci, nel rimarcare un’inesistenza rappresentativa ed elettorale. Ma sarei enormemente lieto di sbagliarmi. In tal caso sarò il primo a fare pubblica mea culpa.