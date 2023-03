Pedro Pascal sempre a supporto delle persone transgender

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

È boom Pedro Pascal!

Non solo il successo planetario di The Last Of Us, serie queer e apocalittica che ha travolto tutt* (da quella terza puntata che ha fatto piangere chiunque ad una promettente storyline lesbica in arrivo).

Ma anche il fatto che non perde occasione per ribadire il suo supporto alla comunità LGBTQIA+, in particolare le persone transgender (il fatto che poi sia pure bono è solo un’aggiunta, che male non fa).

L’ha ribadito nelle ultime ore sul suo Instagram ufficiale, pubblicando una bandiera LGBTQIA+ e scrivendo nella caption: “The answer, my friend, is blowin’ in the wind” riprendendo il testo di Blowin In The Wind, brano di Bob Dylan che già negli anni Sessanta diventò inno per il movimento dei diritti civili.

Pascal risponde ai pesantissimi attacchi della destra americana e le nuove legislature anti-trans (peggiorate da una possibile ricandidatura di Donald Trump, con l’obiettivo di vietare alle donne transgender di poter gareggiare in qualsiasi sport).

Non è la prima volta che l’attore ribadisce il suo status di ally: non solo le conversazioni con Bella Ramsey, co-star di The Last Of Us che ha fatto coming out come non binary, ma anche l’aperto supporto alla sorella transgender Lux Pascal (“Mia sorella, mio cuore, nostra Lux” scriveva lo scorso Febbraio 2021).

Il post ha visto la felice risposta di numerose star – tra cui l’attivista Munroe Bergdorf che l’ha chiamato “King Pascal!“, Johnathan Van Ness di Queer Eye, e la stessa Ramsey (“Love love love” ha scritto tra bandiere LGBTQIA+ e transgender).

I social l’hanno definito “daddy del popolo“, in un’ondata d’amore crescente in tutto il fandom: “Da uomo trans, mi rende davvero felice sapere che un attore che amo supporta la mia esistenza” scrive un user.

Tuttavia Pascal ha ribadito che l’attivismo sui social non è sufficiente: “La mia personale spperanza è di misurare l’opportunità di esserci in una maniera reale” ha dichiarato a WIRED mesi fa: “Sto tenendo i miei occhi aperti. La verità è che non credo di fare abbastanza”.

