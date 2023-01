The Last of Us, Bella Ramsey e il quasi coming out come persona non binaria

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Pochi giorni ancora all’uscita della prima attesissima puntata di The Last of Us, adattamento televisivo dell’omonimo videogioco sviluppato da Naughty Dog per PlayStation®. Protagonista indiscussa la 19enne Bella Ramsey, iconicə Lyanna Mormont ne Il Trono di Spade qui negli abiti di Ellie, 14enne queer ‘scortata’ da Pedro Pascal in un mondo devastato dagli zombie.

Intervistata dal New York Times, Bella ha parlato della propria identità di genere, definendola “da sempre molto fluida“.

“Qualcuno mi chiamava ‘she’ o ‘her’ e io non ci pensavo, ma so che se qualcuno mi dovesse chiamare ‘he’ lo troverei un po’ eccitante”, ha rivelato la star, che ha optato per “non binario” quando ha trovato l’opzione su un modulo. “Sono solo una persona”, ha specificato Ramsey, nominatə ai Critics’ Choice Movie Award come miglior giovane interprete per Catherine di Lena Dunham. Bella ha definito “piacevole” l’essere statə nominatə in una categoria neutrale rispetto al genere.

“Essere legatə ad un genere non è qualcosa che mi piace particolarmente, ma in termini di pronomi, non potrebbe importarmene di meno“, ha concluso Ramsey. Dopo aver reso immortale Lyanna Mormont in Game of Thrones, Bella ha interpretato Mildred Hubble in The Worst Witch, Angelica in His Dark Materials e Jane Grey in Becoming Elizabeth. Con The Last of Us punta al decollo definitivo, al fianco di Pedro Pascal di The Mandalorian, qui nei panni di Joel, contrabbandiere incaricato di scortare l’adolescente Ellie fuori da una zona di quarantena attraverso una terra desolata post-apocalittica negli Stati Uniti.

Rimanendo fedele al materiale originale, Ellie – che è immune all’infezione zombie ed è la chiave per creare un vaccino – sarà dichiaratamente lesbica. Nel cast della serie, che in una puntata si dedicherà esclusivamente ad una storia d’amore gay, anche Gabriel Luna, Anna Torv e Merle Dandridge, con il supporto di Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Melanie Lynskey, Lamar Johnson, Keivonn Woodard, Graham Greene, Elaine Miles, Storm Reid, Scott Shepherd, Troy Baker, Jeffrey Pierce, Ashley Johnson e Rutina Wesley.

The Last of Us ha ricevuto consensi sorprendenti – ottenendo un punteggio di approvazione del 97% su Rotten Tomatoes – con critiche entusiastiche che hanno coinvolto anche le prove recitative di Ramsey e Pascal. La prima stagione di nove episodi debutterà il 16 gennaio su Sky Atlantic.

