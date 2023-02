The Last Of Us: Bella Ramsey promette un’emozionante storia d’amore lesbica

0:00 Ascolta l'articolo < 1 min. di lettura Scuro Chiaro

C’è qualcun* che è sopravvissuto all’ultimo episodio The Last Of Us?

La puntata con protagonista la storia d’amore gay tra Murray Bartlett e Nick Offerman ha spezzato il cuore ad una miriade di spettatori, annoverandola già tra i momenti televisivi più belli del 2023 (qui potete leggere la nostra recensione).

Ma Bella Ramsey, star 19enne della serie (che recentemente ha anche fatto un semi-coming out come persona non binaria) promette l’arrivo di una nuova storyline con protagoniste due donne lesbiche, ancora più devastante di questa.

La storia, che farà parte della seconda stagione della serie, vedrà il personaggio di Ramsey, Elie, ormai adulta insieme alla compagnia Dina, in un viaggio vendicativo tra Seattle, Jackson, e Santa Barbara, 5 anni dopo gli eventi della prima serie.

Ramsey ha raccontato al podcast Happy, Sad, Confused di aver visto un’anteprima dell’episodio, definendolo ‘fenomenale’: “Non so come fanno – è un montaggio straordinario o solo parte del gioco, come la storia d’amore di Ellie e Dina. Sono entusiasta di vedere come andrà a finire.”

Recentemente Ramsey ha spiegato di essere super fiera della rappresentazione queer nel suo personaggio in quanto “è parte della storia senza renderlo un grande evento. Non se ne parla così tanto, ma esiste e basta“.

L’artista ha parlato anche del suo personaggio e di Joel (interpretato da Pedro Pescal) e di come il rapporto tra i due si sia evoluto di episodio in episodio, dando spazio ad una grande complessità: “È in qualche modo accattivante, e avremo possibilità di esplorarlo in un contesto sicuro. Sarà figo. Ma sono anche nervosa”.

Ramsey ci tiene a ribadire che la storia prenderà una piega piuttosto triste.

Ancora peggio della precedente? Prepariamo i fazzoletti.

© Riproduzione Riservata