Pietro Turano torna su Achille Lauro: “è vuoto cosmico, si è appropriato di una cultura di cui non sa nulla”

3 minuti di lettura

Hanno suscitato critiche, plausi e infiniti dibattiti le dichiarazioni contro Achille Lauro rilasciate a NowMag da Pietro Turano, attore di SKAM Italia nonché vicepresidente Arcigay Roma e consigliere nazionale Arcigay. Passate 24 ore Turano è voluto tornare sull’argomento attraverso la propria pagina Instagram, con ben 10 storie in cui ha ampliato il concetto e il suo punto di vista. Ancor più duro rispetto all’intervista pubblicata ieri.

L’attore ha infatti accusato il cantante di avere la presunzione di “ergersi a divinità queer, che non è, pronta a liberare il mondo dalle pressioni culturali che lo schiacciano“. Lauro, a detta di Turano, si sarebbe “appropriato” di una cultura “a cui non appartiene convintamente e di cui non sa nulla“. Nel suo lunghissimo messaggio, che riportiamo fedelmente e integralmente a seguire, l’attore chiede a Lauro di rimanere “nel suo senza egomanie e mitomanie“, rinfacciandogli di aver “occupato” una strada che persone effettivamente LGBT e queer non hanno l’opportotunità di cogliere, negando loro una degna rappresentazione.

Turano ha poi definito “inopportuna e disgustosa” la pretesa “strumentale di appropriarsi dei propri privilegi per dichiararsi cavalieri di una rivoluzione queer“.

“Io non gli credo, nemmeno un po’. Per me sotto al fenomeno meramente estetico e commerciale c’è il vuoto cosmico. Troppi ne avviamo visti a giocare e provocare con le ambiguità, finché non si parla di preferenze sessuali. “Sono tutto e non sono niente, sono e non sono, tutti hanno il diritto di esistere”. Wow, è qui che si fa la rivoluzione? È necessario innalzarlo a santo o poeta o intellettuale per questa sagra della banalità? Boh.

Turano ha poi accusato Lauro di ‘sciacallaggio‘, per aver sfruttato “l’ambiguità e il bisogno delle persone di trovare icone che non trovano altrove”. “Sii onestamente quello che sei e fai il cazzo che ti pare senza strizzare l’occhio a culture di cui non hai la benché minima idea”. “L’ho sentito parlare più volte e a parte mettere in fila tre parole vaghissime non ha idea di tutto il mare di cose e responsabilità di cui noi lo stiamo investendo”. “Solo perché siamo disperatamente privi di icone”.

Ed è qui che a mio avviso Turano sbaglia, perché è evidentemente lui, e soltanto lui, ad aver scaricato cotante responsabilità LGBT sulle spalle di Achille, letteralmente fatto a pezzi in qualità di artista ed essere umano dotato di intelletto. “Per me si tratta solamente di una persona dello spettacolo un po’ piena di sè che si diverte con l’immagine fottendosene dei canoni basici perché può permetterselo”, ha concluso Pietro, a cui domanderei: sicuri che stiamo ancora parlando di Lauro?