Polemiche per Vladimir Luxuria in radio con Storace, Selvaggia Lucarelli: “Pur di lavorare, banderuola”

Ha preso vita oggi, alle ore 11:30 su Rario Rai1, “Il Rosso e il Nero”, trasmissione radiofonica di mezz’ora condotta da Vladimir Luxuria e Francesco Storace. Un’ex deputata comunista, prima donna trans ad essere eletta in un Parlamento europeo, e l’ex governatore del Lazio, uomo orgogliosamente di estrema destra, missino di ferro e più volte negli anni andato incontro ad insulti omobitransfobici. Le polemiche, immancabili, non sono mancate. Nel post Instagram in cui Luxuria ha annunciato il suo nuovo impegno quotidiano (“due punti di vista diversi sull’attualità“), sono piovuti decine di commenti contrari, negativi, sconcertati. Ospiti della prima puntata Matteo Renzi e Mario Sechi, direttore di Libero.

Durissima, in tal senso, Selvaggia Lucarelli, che ha ricordato i tanti insulti omofobi espressi da Francesco Storace nel corso degli anni, cestinando l’idea di un ‘confronto’ da parte di Vladimir.

“Parliamo di una che pur di lavorare parla di confronto con Storace”, ha scritto Lucarelli, per poi darle della “banderuola” e della “poveretta“.

Intervistata questa mattina dal Corriere della Sera, Vladimir ha difeso la sua scelta, perché mai in fuga da qualsivoglia confronto.

“Mio papà è un uomo di destra, un grande ammiratore di Almirante. Però mi ha detto che se mi fossi candidata a Foggia con Rifondazione, sarebbe stata l’unica volta in cui avrebbe votato i comunisti in vita sua. Perché mai dovrei sentirmi minata da chi la pensa diversamente?”.

“Ho parlato con Vladimir e mi ha fatto piacere trovare il suo assenso”, aveva precedentemente sottolineato Storace. “I nostri punti di vista possono rendere scoppiettante la trasmissione, ma nel rispetto reciproco per due personalità che ne hanno affrontati tanti di mari perigliosi… Ci sarà anche un po’ di musica, per essere meno noiosi“.

“La telefonata di Storace mi ha un po’ sorpresa, poi però mi ha spiegato il format e mi ha convinta“, ha aggiunto Vladimir. “È vero che in passato ce ne siamo dette di ogni, ma in trasmissione offriremo due punti di vista diversi. Non ci saranno urla o tensioni, ma di certo non faremo gli amiconi“.

Nel dubbio, la polemica è presto montata.

