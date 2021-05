Polonia: anche l’elettroshock per ‘curare’ l’omosessualità

2 minuti di lettura

A Limanowa, nel sud della Polonia, un prete ha tenuto un corso di educazione religiosa ai ragazzi di una scuola superiore. Punto centrale di questi incontri è stata l’omosessualità, classificata come una malattia causata da “squilibri ormonali durante la gravidanza“.

Tra le altre cause che portano all’omosessualità, il sacerdote ha indicato anche la stretta convivenza con altri uomini, continui fallimenti nei rapporti con le donne e problemi all’interno della famiglia.

Ma a tutto questo, si può porre rimedio. Un altro punto molto importante dell’incontro è infatti la cura delle persone omosessuali, per le quali è possibile utilizzare addirittura l’elettroshock.

E non solo, poiché si può ripiegare in diversi trattamenti, come l’isterectomia (asportazione dell’utero), l’ovariectomia (asportazione delle ovavie), la clitoridectomia (eliminazione del clitoride, totale o parziale) e la vasectomia (taglio dei dotti deferenti), oltre a numerosi farmaci.

Ecco la ricetta per una perfetta terapia di conversione.

E la politica della Polonia omofoba sostiene queste ideologie

A questo concentrato di fake news si sono ribellati gli attivisti LGBT polacchi, ma in difesa del sacerdote si è mossa la politica polacca. In sua difesa, infatti, è intervenuto il vice ministro dell’ambiente Edward Siarka.

Un attacco a un pastore che conduce la catechesi in conformità con gli insegnamenti della chiesa è inaccettabile.

Poi ha continuato su Twitter:

Un altro attacco dei circoli di sinistra ai pastori che insegnano gli insegnamenti della chiesa. Difendere i valori cristiani va contro l’ideologia di genere. La chiesa non può cedere alla lobby anticlericale. Deve aderire al Vangelo predicato.

Il catechista si è così difeso dalle polemiche.

La mia intenzione non era quella di ferire o offendere nessuno, ma di presentare l’insegnamento della chiesa.

Peccato che affermare che l’omosessualità sia una malattia non è certo un buon modo per insegnare la religione. Ma oltre all’omofobia polacca, ormai nota da anni, stavolta la politica si è fatta garante di una serie di notizie false, senza nessuna rilevanza scientifica, che propone tra l’altro operazioni assolutamente insensate per curare una malattia che nemmeno esiste.