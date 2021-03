Polonia, “Free LGBT Zone” riufiuta l’ingresso al ministro francese gay Clément Beaune

< 1 minuto di lettura

A fine dicembre il 39enne Clément Beaune, Segretario di Stato incaricato degli Affari europei presso il Ministero dell’Europa e degli Affari Esteri della Repubblica Francese, faceva pubblicamente coming out, denunciando la pericolosità delle indecenti “Free LGBT Zone” polacche.

Nei giorni scorsi proprio a Beaune, incredibile ma vero, è stato negato l’accesso ad una di quelle cosiddette “zone libere da LGBT“. A denunciarlo, via Obs, lo stesso ministro. Le autorità polacche gli hanno infatti impedito di visitare la città di Krasnik, auto-dichiaratasi “zona franca LGBT +”.

Le autorità polacche mi hanno specificato che non erano in grado di pianificare questa visita, e me ne rammarico profondamente. È una decisione che deploro.

Secondo quanto riportato dal portavoce di Beaune, le autorità polacche avrebbero giustificato questa mancata autorizzazione con le “difficoltà” legate alla “situazione sanitaria” del COVID-19. Ma Beaune ha potuto proseguire la propria visita in Polonia, senza però sfidare il niet delle autorità preposte, evitando di visitare queste indecenti zone senza alcun permesso. “Ai miei occhi, non è così che dovrebbe comportarsi uno Stato membro dell’UE“, ha precisato il ministro francese, da pochi mesi dichiaratamente gay dopo aver fatto coming out sulle pagine di Tetu.