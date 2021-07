Prima, il podcast che racconta la storia di Mariasilvia Spolato, prima donna in Italia ad aver fatto coming out

< 1 minuto di lettura

La storia di Mariasilvia Spolato, la prima donna in Italia ad aver dichiarato pubblicamente la sua omosessualità nel 1972, sbarca su Spotify grazie a Prima, serie di podcast prodotta da CHORA MEDIA – la podcast company italiana, fondata nel 2020 da Guido Maria Brera, Mario Gianani, Roberto Zanco e Mario Calabresi che la dirige.

6 episodi da 25 minuti circa per raccontare la storia di una donna troppo presto dimenticata. Professoressa di matematica, attivista del F.U.O.R.I.!, la prima associazione e rivista italiana per i diritti LGBT, in seguito al coming out e alla sua militanza, Mariasilvia Spolato perde il lavoro di insegnante e inizia a vivere per strada fino a quando di lei si perde ogni traccia. Riapparirà solo 27 anni dopo, nei primi anni 2000, a Bolzano dove viene accolta da una casa di riposo e dove morirà nel 2018, dimenticata da tutti nonostante l’importanza simbolica del suo gesto.

A 50 anni dalla nascita dei primi movimenti omosessuali, PRIMA vuole celebrare il coraggio di quelle persone, come Mariasilvia Spolato, che, esponendosi, hanno aperto nuove strade e reso la vita più facile alle generazioni che sono venute dopo. Compresa quella dell’autrice del podcast, Sara Poma. Un racconto per tutti che parla di coraggio, identità e libertà.