Putin vs. Occidente: “Hanno cancellato J.K. Rowling, ora stanno provando a cancellare la Russia” – VIDEO

Vladimir Putin è tornato a parlare alla nazione, paragonando la Russia a J.K. Rowling. Secondo il presidente russo, l’Occidente avrebbe “cancellato” l’autrice di Harry Potter per le sue posizioni transfobiche e ora starebbe bissando il tutto con la Russia.

Peccato che J.K. Rowling sia stata tutt’altro che cancellata. I suoi libri continuano a vendere migliaia di copie al giorno, i parchi tematici si moltiplicano e tra due settimane uscirà in tutto il mondo Animali Fantastici 3, da lei non solo prodotto ma anche sceneggiato, con al suo interno una storia d’amore tra Silente e Grindelwald che in Russia sarebbe stata comunque censurata causa legge contro la propaganda gay. Ergo, il primo a ‘cancellare” J.K. Rowling sarebbe stato proprio Putin, se solo Hollywood non avesse bloccato l’uscita di tutti i suoi film in Russia causa invasione dell’Ucraina. La storiella della ‘cancel culture’ nei confronti della donna più ricca d’Inghilterra non è altro che una boutade giornalistica, per quanto Rowling continui a cavalcare posizioni estremiste nei confronti delle donne transgender, che a suo dire molto banalmente non andrebbero considerate ‘donne’ a tutti gli effetti.

“L’occidente ha cancellato J.K. Rowling, che ha pubblicato libri in tutto il mondo“, ha tuonato lo stesso Putin che da settimane sta fisicamente cancellando un’intero popolo. “Ma le sue opinioni non hanno soddisfatto i seguaci della libertà di genere. Oggi stanno provando a cancellare la nostra nazione. Sto parlando della progressiva discriminazione di cià che ha a che fare con la Russia“.

Peccato che le sanzioni imposte dall’Occidente alla Russia siano figlie dell’invasione dell’Ucraina voluta dallo stesso Vladimir Putin. La scrittrice, che dubitiamo possa essere contenta di cotanto “alleato”, si è nel frattempo apertamente schierata a sostegno dell’Ucraina. Chissà se il presidente russo, che è riuscito nell’impresa di tramutarla in esempio di ‘resilienza’ al cospetto della ‘cancel culture’ occidentale, ne sia stato informato.

