Qatar 2022, il rap di Fiorello contro la FIFA e il suo divieto alla fascia rainbow: “L’amore non si schifa” – VIDEO

< 1 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

 

Continua a far rumore l’incredibile decisione FIFA di vietare le fasce rainbow contro l’omotransfobia sposate da 7 capitani di 7 nazionali ai mondiali di calcio, costrette a fare retromarcia onde evitare il rischio di un’ammonizione appena entrati in campo.

Anche Fiorello ha preso posizione nel corso di Aspettando Viva Rai2!, trasformandosi in Fiorellazza. Lo showman ha indeato un brano rap imitando il rapper Lazza, 28enne milanese, nel corso della diretta quotidiana su Instagram al fianco di Biggio e l’anziano Ruggero.

“La parola Love tu non capisci, la metto al braccio e mi ammonisci, ma io me ne sbatto, non cedo al tuo ricatto, metto la fascia al braccio, anche se a te non piaccio, l’amore non si schifa, metti la fascia e non avere Fifa”, canta Fiorello, prendendo così a ceffoni la Fédération Internationale de Football Association, organizzazione internazionale che governa il calcio, presieduta da Gianni Infantino.

La diretta, trasmessa poi da RaiPlay, si è chiusa con una standing ovation per i giocatori dell’Iran, che si sono rifiutati di cantare l’inno per protestare contro il regime. Nel frattempo in Qatar diversi tifosi sono stati costretti a buttare cappellini, bandiere e t-shirt arcobaleno prima di entrare negli stadi dei mondiali, suscitando nuove polemiche.

© Riproduzione Riservata