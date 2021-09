Queer as Folk, annunciati 4 nuovi protagonisti del reboot Peacock

< 1 minuto di lettura

Candace Grace, Johnny Sibilly, Devin Way e Fin Argus sono i 4 nuovi nomi ufficiali del reboot Peacock di Queer as Folk. Nomi che si aggiungono a Jesse James Keitel, annunciat* 10 giorni fa.

Johnny Sibilly sarà un avvocato di successo che non è così preparato come sembra, mentre il 23enne Fin Argus interpreterà un liceale arrogante la cui sicurezza smentisce la sua mancanza di esperienza nel mondo reale. Devin Way interpreterà un affascinante e talvolta caotico personaggio terrorizzato dalle relazioni, che trova un motivo per rimanere a New Orleans dopo l’ultima tragedia personale. Candace Grace, infine, sarà un* prof. non binario che naviga nella difficile transizione dal punk alla genitorialità.

Queer as Folk nasce nel Regno Unito dalla sapiente penna di Russell T Davies, per poi sbarcare a inizio millennio negli Usa, grazie a Showtime, con ambientazione a Pittsburgh, in Pennsylvania. Nel 2005 lo stop. Questo reboot esplorerà le vite di un gruppo di amici a New Orleans, in Louisiana. Tutto tace sulla messa in onda, ma le riprese sono imminenti.

La piattaforma Peacock arriverà in Italia su Sky, senza costi aggiuntivi per gli abbonati. Tra i progetti in lavorazione anche il remake drammatico di Willy il principe di Bel-Air, il revival di Bayside School, l’adattamento del romanzo “Il Simbolo Perduto” di Dan Brown e l’attesa serie in live-action dedicata a Joe Exotic, aka Tiger King.