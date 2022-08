Queer Lion 2022, ecco i 19 film in Concorso a Venezia 79

Meno di 10 giorni al via della 79ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica, che si svolgerà al Lido di Venezia dal 31 agosto al 10 settembre 2022, con Gay.it in presenza tra recensioni e interviste quotidiane.

Dopo aver intervistato Daniel N. Casagrande, suo fondatore, torniamo a parlare del Queer Lion Award grazie ai film ufficialmente in gara per la 16esima edizione. Una line-up forse mai tanto ricca, con 19 titoli in corsa per l’ambito riconoscimento, sei dei quali addirittura in corsa per il Leone d’Oro e ben 4 italiani. Sono eleggibili per il concorso del Queer Lion Award tutti i film, di durata pari o superiore a 30 minuti, con tematiche e personaggi LGBT rilevanti all’interno dell’opera.

La giuria del Queer Lion 2022 sarà presieduta dal critico e giornalista Rich Cline, che si occupa settimanalmente di cinema per svariati mezzi di informazione, da BBC Radio a Boyz Magazine. Il suo sito di recensioni Shadows on the Wall, nel 1995 è stato la prima e-zine del Regno Unito. Presidente del London Film Critics’ Circle, e membro del Galeca: Society ofLGBTQ Entertainment Critics, della FIPRESCI e della Online Film Critics Society. È stato membro di giuria a diversi festival ed ha seguito importanti eventi in tutti i continenti. Losangelino di nascita, è cresciuto in Ecuador e vive in Gran Bretagna da più di 30 anni.

Rich Cline guiderà i lavori della giuria composta dai membri del Direttivo dell’Associazione Queer Lion: Daniel N. Casagrande, giornalista e critico cinematografico, Marco Busato, collaboratore di Radio Capodistria, Jani Kuštrin, operatore culturale ed attivista LGBT, Adriano Virone, animatore culturale ed attivista LGBT.

Queer Lion 2022, ecco i 19 film in Concorso