14enne scrive una straziante lettera ai vicini implorandoli di salvarlo dal padre omofobo

Poteva finire molto peggio, se non fosse stato per i vicini di casa, i quali hanno preso sul serio la lettera inviata loro dal ragazzo della porta accanto, un 14enne omosessuale che ogni giorno doveva affrontare un padre omofobo. È quanto successo nella città di Jataí, nel centro del Brasile, vicino a Goiás.

Nella lettera, il ragazzo scrive “Ti sei mai sentito come se non fossi buono per nessuno? Io lo sento. Fa molto male. Mi aiuti per favore“. Il 14enne si trova nella “più grande disperazione della mia vita“, a causa del padre che non accetta la sua omosessualità, e questo ha scatenato una rabbia incontrollabile.

Botte e urla, ma per il padre omofobo dice di non avere problemi

Sono stati i vicini, dopo aver ricevuto la lettera, a prestare attenzione a quanto accadeva a pochi metri dalla loro abitazione. Ed è così che hanno potuto carpire l’ennesima violenza del padre omofobo.

Dopo aver registrato l’audio dell’aggressione dell’uomo, hanno chiamato la Polizia, denunciando l’accaduto. Nella registrazione, ora repertata come prova, si sente chiaramente l’uomo che dice:

Sono stanco di dirtelo. Non ti ho già detto di cambiare? Devi cambiare, sai perché? Perché se non cambi, ti ammazzo, ti faccio saltare in aria.

Altra prova contro di lui, le lesioni sul braccio e sulla gamba del ragazzo, segno delle botte ricevute. Anche la madre ha confermato che l’uomo aveva problemi con l’omosessualità del figlio, rendendo così inutile la sua difesa, resa nota dalla Polizia:

Ha detto che non gli importa, che accetta e aveva già parlato con l’adolescente, ma lo ha sorpreso ad accedere a video pornografici sul suo cellulare e non ha controllato la sua rabbia.

Secondo la testimonianza, il padre omofobo avrebbe scoperto il figlio mentre guardava un film porno gay. Questo avrebbe scatenato il litigio e le seguenti botte.

Si va verso l’accusa di omofobia

Al momento, l’uomo è stato accusato di lesioni personali, minacce e violenza domestica. Secondo la Polizia, potrebbe essere aggiunta l’aggravante omofoba, il che aumenterebbe l’eventuale pena, come indicato dalla Corte Suprema brasiliana, la quale nel 2019 ha stabilito che gli atti di omofobia e transfobia sono classificabili come atti criminali.

Il ragazzo è stato trasferito in un luogo sicuro.

A questo link, è possibile ascoltare l’audio dell’aggressione.