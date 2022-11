Rebel Wilson e la sua fidanzata Ramona Agruma sono diventate mamme grazie alla gestazione per altri

2 min. di lettura

4 mesi dopo il coming out ‘indotto’ dalla stampa che era pronta all’outing nei suoi confronti, Rebel Wilson e l’amata Ramona Agruma sono diventate mamme di Royce Lillian, nata la scorsa settimana tramite gestazione per altri. A darne notizia la stessa attrice australiana, indimenticata “Ciccia Amy” in Pitch Perfect.

“Non riesco nemmeno a descrivere l’amore che ho per lei, è un bellissimo miracolo!“, ha scritto Wilson sui social, pubblicando la primissima immagine della primogenita di casa. “Sarò per sempre grata a tutti coloro che sono stati coinvolti, (sapete chi siete), ci sono voluti anni per riuscire a farlo … ma in particolare volevo ringraziare la mia splendida surrogata che l’ha portata in grembo e l’ha partorita con tanta grazia e cura. Grazie per avermi aiutato a creare la mia famiglia, è un regalo fantastico. Il miglior regalo!! Sono pronto a dare alla piccola Roycie tutto l’amore immaginabile. Sto imparando velocemente…con molto rispetto per tutte le mamme là fuori! Orgogliosa di essere nel vostro club“.

Anche la storia d’amore con Ramona Agruma, fondatrice di Lemon Ve Limon, prosegue a gonfie vele. A breve Rebel tornerà in sala con The Almond and the Seahorse, film di Celyn Jones e Tom Stern che la vedrà interagire con Charlotte Gainsbourg. Il coming out di Wilson, diventato realtà nel mese di giugno, si è poi scoperto indotto da un giornalista australiano, tale Andrew Hornery, colonnista del giornale Sidney Morning Herald, che avrebbe contattato l’attrice con una mail in cui le chiedeva se fosse disposta a rilasciare dichiarazioni sulla sua nuova relazione. Con una donna. Le sue risposte sarebbero poi state inserite in un articolo pubblicato due giorni dopo. Dopo 48 ore, in sostanza, il giornale le avrebbe fatto “outing”. Rebel ha così giocato d’anticipo, presentando al mondo l’amata. Ora mamma insieme a lei.

