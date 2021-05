L’annuncio della Regina Elisabetta II: “Il governo si impegna a vietare le terapie di conversione” – VIDEO

2 minuti di lettura

La reginaha oggi tenuto alla Camera dei Lord a Westminster l’annuale ‘‘, discorso con cui ogni anno inaugura la sessione parlamentare, illustrando le priorità del governo. Per la prima volta apparsa in pubblico in ruoli ‘ufficiali’ dopo la morte dell’amato Filippo, la regina ha elencato tutti quei di disegni di legge e riforme al centro del programma del governo Boris Johnson. Tra i tanti, anche lo storico divieto alle terapie di conversione che Boris Johnson ha più volte annunciato di voler rendere ufficiale.ha detto la regina in un discorso presto diventato virale.

Elisabetta II ha aggiunto che il governo ““, nonché ““. Le pericolosissime terapie di conversione si riferiscono a qualsiasi tentativo di “cambiare” l’orientamento sessuale o l’identità di genere di una persona, coinvolgendo spesso tecniche come l’elettroshock o la preghiera.Dopo il discorso della regina,, ministro per le donne e le pari opportunità, ha confermato la volontà del governo di vietarle per legge: “In qualità di leader globale sui diritti LGBT +,Accanto a questa legislazione, metteremo a disposizione nuovi finanziamenti per garantire che le vittime abbiano un migliore accesso al supporto di cui hanno bisogno”.

Già nel 2019 l’allora primo ministroha aveva affermato che tra le priorità del governo c’era quella di ““. Cambiato premier, anche Boris Johnson ha rilanciato il divieto, definendole ““, che “non ha posto in una società civile e non ha posto in questo Paese“. Chiaro che dinanzi al discorso della Regina la prospettiva di un reale bando possa finalmente prendere piede, perché questo vuol dire che il Governo Johnson l’ha ufficialmente inserito tra le proprie priorità.In Spagna, Nuova Zelanda e Canada ci sono attualmente serie proposte di legge per un imminente divieto a queste indegne pratiche. Più recentemente Messico, Israele e Germania le hanno vietate, seguendo quanto già fatto da Malta, Ecuador, Brasile e Taiwan. In, purtroppo, ancora non esiste una legge che le consideri illegali.