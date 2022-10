Regno Unito, sempre più persone si identificano come bisessuali

2 min. di lettura

Un membro su 10 della Gen Z del Regno Unito si identifica come bisessuale. A riportarlo un nuovo rapporto del principale ente di beneficenza LGBTQ+ del Paese, Stonewall.

La generazione Z – di età compresa tra i 16 e i 26 anni – ha infatti cinque volte più probabilità di descriversi come bisessuale rispetto ai Baby Boomers di età compresa tra i 56 e i 75 anni. Dati che riflettono una maggiore accettazione delle identità LGBTQ+ tra i giovani.

“È sorprendente vedere che le generazioni più giovani non hanno più paura di essere sè stesse“, ha dichiarato Nancy Kelley, amministratrice delegata di Stonewall, che ha incaricato la Ipsos di intervistare tra Inghilterra, Galles e Scozia più di 6.000 residenti di età compresa tra i 16 ei 75 anni, ai quali è stato chiesto il proprio orientamento sessuale.

Ebbene il 71% degli intervistati della Gen Z ha dichiarato di essere eterosessuale, rispetto all’82% dei Millennial (di età compresa tra 27 e 42 anni), all’87% della Gen X (di età compresa tra 43 e 56 anni) e al 91% dei Baby Boomers. Il 5% degli intervistati si è identificato come bisessuale, rispetto al 3% che si è descritto come gay e all’1% come lesbica. In tutti i precedenti sondaggi britannici c’erano sempre stati più gay e lesbiche che bisessuali. “Questo studio ci dice che le persone lesbiche, gay, bi, trans e queer sono più visibili e più connesse di quanto lo siamo mai state“, ha aggiunto Nancy Kelley. “Quando togli del tutto l’etichetta, ottieni una comunità ancora più grande di persone che dicono ‘sai una cosa, posso essere attratto da diversi tipi di persone'”. “Abbiamo molto lavoro da fare per assicurarci che le persone bi si sentano al sicuro, condividendo chi sono e vivendo in piena libertà la vita quotidiana“.

Lewis Oakley, attivista per i diritti dei bisessuali che co-conduce il podcast “Bisexual Brunch”, ha sottolineato come i dati di Stonewall dimostrino la necessità di un maggiore supporto per le persone bisessuali, ancora oggi costrette ad affrontare alti livelli di stigma.

“Un esempio di stigma della bisessualità dal punto di vista maschile è che molte donne eterosessuali non vogliono uscire con uomini bisessuali“, ha precisato alla Thomson Reuters Foundation, come riportato da GayTimes. “È un problema bisessuale, ed è legato al motivo per cui le persone non si dichiarano, che è poi legato anche ai problemi di salute mentale. Abbiamo bisogno di un supporto specifico per le nostre esperienze”.

La dottoressa Julia Shaw, psicologa e autrice del libro Bi: The Hidden Culture, History and Science of Bisexuality, ha definito “frustrante” il fatto che ancora oggi molte persone non sappiano cosa significhi essere bisessuali: “Può farti cadere in situazioni in cui sperimenti bifobia e commenti negativi del topo ‘oh, cosa significa? Sei promiscuo? O non puoi essere monogamo?'”. “La bisessualità è una vera identità, non significa essere metà gay e metà etero“.

