Rocco Siffredi: “I Pride sono una pagliacciata”, e cambia idea sul DDL Zan

Non bastavano le forze politiche della maggioranza a cambiare linea sul ddl Zan. Cambio di rotta anche per Rocco Siffredi, che dopo aver difeso la legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, in una sua intervista a Libero si dice pentito del supporto dimostrato.

Era aprile quando Siffredi aveva seguito le orme di molti altri personaggi del mondo dello spettacolo, scattandosi una foto con la scritta “ddl Zan” sulla mano.

Rocco Siffredi ora critica il ddl Zan

A poco meno di 3 mesi di distanza da quel gesto simbolico, il 57enne Rocco ha rimosso la foto dal suo profilo, spiegando invece al quotidiano:

Ho sbagliato e non lo rifarei più. Ho aderito senza conoscerne i contenuti, ma forte del mio essere contrario a qualsiasi forma di violenza contro gli omosessuali e il bullismo.

Rocco Siffredi parla di strumentalizzazione nei confronti del disegno di legge, e seppur condannando qualsiasi atto di violenza verso le persone LGBT, dice:

Mi sono accorto che a continuare a parlarne si ottiene l’effetto contrario. Si istiga la gente a dare contro. Rispettiamo le libertà individuali senza strumentalizzarle.

A questo punto, ci si domanda se anche l’ex attore porno abbia realmente letto il testo del ddl Zan.

No anche al pride

Ma per l’ex porno attore, è un cambio di rotta totale. È un no anche nei confronti del pride:

Dico basta anche all’inutile pagliacciata dei gay pride. Se vogliamo chiamarla festa ci sto, ma se dobbiamo chiamarla manifestazione per l’identità dei diritti gay dico che mi avete rotto il c*zzo .

E come un omofobo qualunque, che ripete lo slogan “il pride è una carnevalata” come un disco rotto, l’attuale produttore e regista porno continua, specificando che “ vivere la propria sessualità come c*zzo gli pare ” è una cosa che potrebbe accettare, mentre “f are il pagliaccio” è un fatto completamente diverso e che personalmente non condivide. E conclude: