Ryan Fischer, parla il dog sitter di Lady Gaga: “La famiglia è di nuovo riunita”

Ha seriamente rischiato la vita Ryan Fischer, dog sitter di Lady Gaga aggredito da sconosciuti, che gli hanno sparato e poi rapito due dei 3 cani della cantante, fortunatamente ritrovati dopo giorni di apprensione. La popstar, in Italia per girare Gucci di Ridley Scott, aveva annunciato una ricompensa da 500.000 dollari per chinque le avesse riportati i due cagnolini, sani e salvi. Una donna li ha riconsegnati alla polizia. Non sono ancora chiare le dinamiche del ritrovamento e del rapimento, con la polizia sulle tracce dei delinquenti.

Dal letto di ospedale in cui si trova, Ryan, gay dichiarato, ha pubblicato su Instagram le sue prime parole dopo la folle sparatoria che l’ha visto rischiare la vita, rivelando che il 3° cane di Gaga, sfuggito al sequestro, gli ha tenuto compagnia in attesa dei soccorsi.

4 giorni fa, mentre un’auto si allontanava e il sangue scorreva dalla mia ferita da arma da fuoco, un angelo ha trottorellato e si è steso accanto a me. Il mio panico si è calmato mentre la guardavo, anche se ha subito capito che il sangue che si accumulava intorno al suo piccolo corpo era il mio. Ho cullato Asia come meglio potevo, l’ho ringraziata per tutte le incredibili avventure che avevamo vissuto insieme, mi sono scusato per non aver saputo difendere i suoi fratelli e poi ho deciso che avrei comunque cercato di salvare loro … e me stesso. Da quel momento, proprio mentre le persone sul posto si riversavano verso di noi dalle loro case e dal ristorante della zona, la vita ha preso una svolta molto improvvisa e inaspettata. Mi sto ancora riprendendo da una chiamata molto vicina alla morte. Scriverò e dirò di più in seguito, ma la gratitudine per tutto l’amore che ho ricevuto da tutto questo Pianeta è immensa e intensa. Ho sentito il vostro sostegno curativo! Grazie. Sono onorato e grato che l’attenzione e la concentrazione della polizia siano state sufficienti per riportare Koji e Gustav al sicuro, e so che si sono impegnati a consegnare questi criminali alla giustizia. Apprezzo molto tutto ciò che continuate a fare. A tutti i miei amici e familiari che hanno pianto con me, vi amo. Grazie per avermi tenuto con i piedi per terra ora più che mai. Mia madre e mio fratello sono volati qui per stare con me …. buon compleanno Sean !!!! Vi amo entrambi con tutto il cuore. Tutti i video di cani e le foto dei miei clienti per tenermi su di morale hanno fatto miracoli. Vi amo tutti! Primi soccorritori e operatori sanitari: mi avete letteralmente salvato la vita, non vi ringrazierò mai abbastanza. E ad Elisha, la mia famiglia di Haüs e a Lady Gaga: i tuoi bambini sono tornati e la famiglia è intera… ce l’abbiamo fatta! Hai mostrato così tanto sostegno durante tutta questa crisi sia a me che alla mia famiglia. Ma il tuo sostegno come amica, nonostante la tua traumatica perdita dai tuoi figli, è stato incrollabile. Ti amo e ti ringrazio. E adesso? Devono ancora ricevere molte cure, ma non vedo l’ora che arrivi il futuro e il momento in cui verrò bombardato da baci e leccate (e forse anche da un po’ di pipì eccitata?) da Asia, Koji e Gustav.