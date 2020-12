Sabrina Pretto, la storia della ballerina MtoF di Vicenza esplosa a New York

In famiglia ha fatto due coming out. Prima pensava di essere gay, e ha fatto coming out a 16 anni. Poi, molto più recentemente, ha capito che era il suo corpo a non capire. Una famiglia che l’ha appoggiata, che l’ha aiutata per tutta la transizione.

E ora ha voglia di tornare in Italia. Sa che non sarà facile. Sa che verrà discriminata, che potrebbe non trovare lavoro. Ma oggi come oggi Sabrina è una ballerina conosciuta in tutto il mondo. Solo questo dovrà contare.

La fatica delle altre persone di fronte a una persona trans

Sabrina, infine, al Corriere del Veneto parla delle difficoltà degli altri quando parlando con una persona trans: