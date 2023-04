Sam Smith e il tributo a Brianna Ghey durante un concerto

0:00 Ascolta l'articolo

Sam Smith è ancora tra le popstar più chiacchierate dell’ultimo anno: da chi dice che è il diavolo sceso in Terra mente cammina per strada a chi non dorme la notte perché celebra il su corpo semi-nudə sbattendosene serenamente.

In tour per promuovere l’ultimo album Gloria, la star continua a celebrare e supportare la nostra comunità, portando luce anche sulle parentesi più buie.

Questo 18 Aprile, facendo tappa al The O2 Arena di Londra, si è esibitə sulle note di Kissing You di Des’ree, dedicandolo a Brianna Ghey, giovanissima ragazza transgender uccisa lo scorso Febbraio a Culcheth, nel Regno Unito, per mano di due coetanei.

Durante l’esibizione Smith indossava un copricapo di diamanti con trascritto il nome della quindicenne.

Ma è solo una delle tante sorprese dello show: durante la prima tappa del tour a Sheffield, lo scorso 12 Aprile, Smith ha portato sul palco anche una cover di Human Nature di Madonna, indossando solo in calze a rete e stelline sui capezzoli.

Tra il pubblico c’era anche la stessa regina del pop, che si è dichiarata più che fiera della performance, postando una storia su Instagram con scritto: Ti amo Sam Smith.

Tanto è bastato per far imbestialire i soliti bigotti, che l’hanno definito uno spettacolo ‘grottesco’, ‘satanico’ e ‘immorale’ agli occhi dei ‘poveri bambini’ presenti tra il pubblico.

Per i puritani Smith ‘venera il diavolo’ e diventa simbolo ‘di una società che sta morendo’, ma al pubblico non gliene può fregare di meno, godendosi uno show che l’Evening Standard ha definito “una dichiarazione ribelle su come vivere autenticamente”.

“Stanotte è la mia occasione per darvi tutta la mia energia e farvi divertire. Questo è uno show sull’amore e la libertà” ha detto Smith durante la tappa d’apertura “Questo è uno spazio sicuro dove potete far tutto quello che vi pare. Voglio che vi divertiate, e non ci sarà nulla di sbagliato. Vi amo.”

