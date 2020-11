Sam Smith: “Uomo o donna, non penso in termini rigidi. Mi innamoro di chi mi innamoro”

Tornat* nei negozi con il bellissimo Love Goes, Sam Smith, dichiaratamente non-binario, ha sottolineato come sia pronto a conoscere e ad innamorarsi di persone di qualsiasi genere. Non solo uomini.

Amo le persone e chiunque mi faccia innamorare, è per questo che mi innamoro. Non so di che sesso saranno, a dire il vero, per non essere limitato a una categoria di persone. Mi innamoro semplicemente di chiunque mi innamori. In genere non ho mai veramente pensato alle persone, a nessun essere umano, in termini rigidi.

“Questa è una cosa liberatoria“, ha sottolineato Smith. “Non ho mai davvero giocato secondo le regole, non voglio limitarmi a una categoria di persone“. E se pochi giorni fa Sam aveva rivelato di voler trovare l’amore, e soprattutto di avere enorme difficoltà nell’incontrari ragazzi interessanti a Londra, oggi si dice orientato verso altri lidi. Perché con un disco in uscita, c’è altro a cui pensare. “Sono troppo occupato, se devo essere sincero, per facilitare qualsiasi tipo di relazione”.

In passato Smith ha avuto una storia d’amore con l’attore Brandon Flynn, ora ‘amico speciale’ di Richard Madden. In estate, invece, Sam era stato paparazzato tra le braccia di Francois Rocci.