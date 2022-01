Sanremo 2022, Drusilla Foer replica a Simone Pillon: “Cosa vuol dire ‘normale papà di famiglia’?”

2 minuti di lettura

10 giorni esatti al via del Festival di Sanremo 2022, con le 25 cover del venerdì ufficializzate, i primi super ospiti sempre più dichiarati, i brani in gara da noi ascoltati in anteprima e le 5 co-conduttrici finalmente presentate. Tra queste spicca Drusilla Foer, la scorsa settimana finita tra le grinfie social di Simone Pillon.

Il senatore leghista ha infatti parlato di “quota gender-inclusive” al Festival, per poi domandarsi: “non si potrebbe avere tra i co-presentatori un normale papà (uno eh, non due), e magari di ispirazione conservatrice? Sarebbe un bel segnale, se non altro a tutela delle specie a rischio estinzione televisiva”.

Detto che il presentatore nonché direttore artistico Amadeus è un uomo eterosessuale, divorziato, sposato e con figli, Drusilla ha oggi elegantemente replicato a Pillon dalle onde radio di R101. Al cospetto di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, Foer ha così ironicamente risposto.

“È un palco che coinvolge emotivamente, un po’ come i Mondiali, perché noi siamo una nazione che ha bisogno di sentirsi aggregata da qualcosa, da un avvenimento, dallo sport, fa piacere sentirsi parte di una nazione che in fondo è nata recentemente. E poi qualcuno sul patibolo ti mette anche in modo piuttosto goffo, poco interessante. Come avrete notato io non mi sono esposta per niente. A me in generale non piace voler definire qualcosa con un nome perché tutti noi siamo molte cose, il mio caso è un pochino più complicato, e poi non so cosa voglia dire il normale babbo di famiglia… E poi bisognerebbe che questa nazione imparasse a stare tutti insieme, non a mettere alcune persone al posto di altre”.