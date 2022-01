All’Ariston Emma canterà Baby One More Time di Britney e noi siamo già fuori di testa

3 minuti di lettura

No vabbè! Emma che canta Britney, grazie Emma! Grazie Sanremo!

Britney Spears era già stata, dal vivo, sul palco dell’Ariston nel 2002. In alto nella pagina trovate il video.

Nella lista di canzoni cover c’è di che andare fuori di testa. Alcune saranno duetti con artisti ospiti, altre saranno interpretate dall’artista in gara, senza collaborazioni esterne. Emma – bravaaaaaaa! – si prende il gusto di cantare Baby One More Time di Britney Spears accompagnata dalla sua direttrice d’orchestra Francesca Michielin: ne abbiamo abbastanza per svenire.

Segnaliamo la gustosissima Be My Baby dei Ronettes che La Rappresentante di Lista (qui i motivi queer per amare il duo) porteranno al Festival della Canzone Italiana insieme a ospiti da capogiro: Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra. Ciao ciao!

Mahmood e Blanco vogliono proprio farci innamorare, maledetti. Porteranno “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli: una delle più belle canzoni della storia della musica leggera italiana, così per non farsi mancare niente. Intanto i due coniglietti punk continuano a gigioneggiare, con Blanco che dice a Mahmood “Sono timida”: beh! >>>

Bomba di Ditonellapiaga e Donatella Rettore: “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli. Del resto vi avevamo già detto che Ditonellapiaga vuole davvero portarci altrove >

Elisa ci farà volare con What a feeling di Irene Cara, dal cult movie Flashdance. Sangiovanni se la vedrà con Fiorella Mannoia e l’intensa “A muso duro” di Pierangelo Bertoli: scelta d’alto livello.

Molto intrigante la coppia Matteo Romano (uno degli artisti che arriva da Sanremo Giovani) e Malika Ayane che portano all’Ariston “Your Song” di Elton John.

Attenzione ad Achille: l’animo rock di Lauro se la vedrà con un milestone amatissimo da tutte, tutti e tuttə: Sei bellissima di Loredana Bertè. Auguri!

Arisa torna a Sanremo con Aka7even, canteranno “Cambiare” del mitico Alex Baroni.

Di seguito l’intera lista.

SANREMO 2022 CANZONI SERATA COVER VENERDI’ 4 FEBBRAIO

Emma – Baby one more time (di Britney Spears)

Mahmood e Blanco – Il cielo in una stanza (di Gino Paoli)

Noemi – You Make Me Feel Like a Woman (di Aretha Frankylin)

Elisa – What a feeling (Irene Cara – Flashdance)

La rappresentante di lista – Be my baby (di The Ronettes) con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra

Highsnob e hu – Mi sono innamorato di Te (di Luigi Tenco) con Mr Rain

Ditonellapiaga e Rettore – Nessuno mi può giudicare (di Caterina Caselli)

Michele Bravi – Io vorrei, non vorrei ma se vuoi (di Lucio Battisti)

Fabrizio Moro – Uomini soli (dei Pooh)

Rkomi – Medley Vasco Rossi con Calibro 35

Giovanni Truppi – Nella mia ora di libertà (di Fabrizio De André) con Vinicio Capossela

Tananai – A far l’amore comincia tu (di Raffaella Carrà) con Rose Chemical

Ana Mena – Medley con Rocco Hunt

Sangiovanni – A muso duro (di Pierangelo Bertoli) con Fiorella Mannoia

Iva Zanicchi – Canzone (di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva)

Massimo Ranieri – Anna verrà (di Pino Daniele) con Nek

Gianni Morandi – Medley con Mousse T

Achille Lauro – Sei bellissima con Loredana Bertè

Dargen D’Amico – La bambola (di Patty Pravo)

Matteo Romano – Your songs (di Elton John) con Malika Ayane

Le vibrazioni – Live and let die (di Paul McCartney) con Sofia and The Giants

Yuman – My way (di Frank Sinatra) con Rita Marcotulli

Aka7even – Cambiare (di Alex Baroni) con Arisa

Giusy Ferreri – Io vivrò senza te (di Lucio Battisti) con Andy dei Bluvertigo

Irama – La mia storia tra le dita (di Gianluca Grignani) con Gianluca Grignani

SANREMO 2022 ARTISTI E CANZONI INEDITE IN GARA

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Mahmood e Blanco – Brividi

Matteo Romano – Virale (Sanremo Giovani 2021)

Rkomi – Insuperabile

Ana Mena – Duecentomila ore

Elisa – O forse sei tu

Emma – Ogni volta è così

Achille Lauro con l’Harlem Gospel Choir – Domenica

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Noemi – Ti amo non lo so dire

Yuman – Ora e qui (da Sanremo Giovani 2021)

Sangiovanni – Farfalle

Le Vibrazioni – Tantissimo

Tananai – Sess0 occasionale (Sanremo Giovani 2021)

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Giusy Ferreri – Miele

Ditonellapiaga con Donatella Rettore – Chimica

Irama – Ovunque sarai

Fabrizio Moro – Sei tu

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

Aka7even – Perfetta così

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Dargen D’Amico – Dove si balla

